為響應國際失智症月，國民健康署邀請奧運金牌選手郭婞淳與資深藝人許傑輝，擔綱演出「億哥健身篇」微電影，共同呼籲民眾重視失智症十大警訊。熱心公益的郭婞淳也特別捐款給台灣失智症協會，希望拋磚引玉，讓國人更關注瞭解失智者與其照顧者的處境。

郭婞淳在「億哥健身篇」微電影中飾演健身教練，許傑輝則飾演「億哥」，兩人逗趣互動中融入不少失智相關知識，共同倡議國人建立失智症的正確識能。片中億哥在上視訊健身課時，先是數錯拍子而不自知，又不小心把啞鈴放到冰箱中，而且對於過去熟悉的事情突然變得陌生。當教練提醒億哥，這些情況可能是失智症的警訊時，億哥卻不領情，認為自己只是年紀大、事情記不住而已。

許傑輝呼籲，如果有失智的徵兆，不需要覺得不好意思，千萬不要認為是丟臉的事情，可至醫院的神經內科或精神科求診，如果確診為失智症，各地的共照中心都可以提供協助；其次是家人朋友的友善陪伴也很重要，如果失智長輩做錯什麼事情，不要以責罵的方式，以免讓長輩感覺挫敗，甚至加重病情，而是需要更有技巧的互動。

衛福部次長王必勝表示，全台有30萬名失智症患者，目前共有500多個失智據點、110個共照中心， 還有團體家屋、長照巷弄站等，除了持續建置硬體設施外，也需要全民都好好認識這個疾病，從社區裡的警衛、里長到居民，大家齊心協力，把失智長者照顧好。

失智症患者的家人在照護過程中，總是不斷面臨挑戰，就如同運動選手的訓練過程中不斷嘗試突破自己。郭婞淳以自身經驗提醒照護者，「我們都是走在同一條路上」，很多時候旁人沒辦法理解自己當下的情緒和感受，在迷惘迷失的當下務必尋求專業協助，可以幫助照護者在面對挑戰時比較輕鬆。