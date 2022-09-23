彰化縣二水鄉、溪州鄉22日接連發生溺水死亡，46歲男子二水鄉八堡圳落水，漂流15公里才被尋獲已死亡，豈料，當時為了搜尋，同時打開八堡圳和莿仔埤圳的水閘門，而溪州小二男童下課，臨時起意，獨自下水圳玩耍，意外被大水沖走，兩起死亡案件，冥冥相牽，讓家屬悲慟，痛哭命運弄人。

男童落水，搜尋８小時候找到，已經沒心跳呼吸。（黃盛祿提供／吳敏菁彰化傳真）

二水鄉男子落水，彰化縣消防局出動9個分隊前往救援，男子漂流1５公里，最後在員林救起已無生命跡象。（民眾提供）

小二男童和爺爺住，放學沒回家，爺爺等得心焦，緊急報案，全村莊和警察、消防全都動員協助搜尋，在莿仔埤旁的戰車公園旁的鐵梯旁，發現男童的制服，腳踏車也停在附近，研判是男童沿著鐵梯，下到圳底玩水、抓魚。

搜尋男童歷經了8小時，最後在23日凌晨12點25分在溪下路、陸軍路口的圳埤水閘門找到學童，已經沒有心跳呼吸，家屬悲慟不捨。因學童家家境貧困列為低收入戶，鄉公所將協助免費處理後事。

這次意外落水，附近民眾非常不解，正逢枯水期，圳渠乾涸，且也不是灌溉期，怎麼突然水圳水位高漲，還淹死人，警方調查這才發現，昨天下午3點二水男子落水，遍巡不著，由於八堡圳與莿水埤圳的下游有部分相接，為了搜尋方便，兩圳同時打開閘門放水，造成了幾十公里之外，男童被大水沖到下游3公里處，才找到遺體， 彰縣府教育處表示，已啟動校安緊急事件處理，由教育處派課督關心，且由校長及家長會長先前往案生家庭予以關心，教育處將協助家屬相關學生平安保險申請。

社會處表示，小二男童，父母離異，主要照顧者是祖父，經瞭解案主、案姊及案父為低收入戶，社會處會持續予以關心協助。