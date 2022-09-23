「2022高雄城市書展：左圖右書」將於24日盛大開幕，此次書展由高雄市立圖書館和青鳥文化制作聯手打造，空間部分結合了高雄市立圖書館總館1樓草地與4樓潮間帶，共構的承億酒店、青鳥書店也合力舉辦；將從文學、電影、書籍、音樂多方面向延伸到高雄在地的獨立書店，展開一場專屬高雄的閱讀文化盛典。

「高雄城市書展」經由設計與串聯，舉辦全台獨家的「港灣書展」，位在總館與會館中間的「草地書市」，連結文創與書籍成為新型態書展，此次也力邀中南部手作及餐飲品牌，將由破百間的攤位讓閱讀融入日常，構築生活風格。

副市長史哲表示，全台首創的圖書館與書店串連，透過2個空間的連結將帶給市民在閱讀空間上有更多不一樣的體感去體會閱讀，如同市長陳其邁所說，城市的圖書館、市民的閱讀，是一座城市的底蘊。我們在這座全國唯一圖書館共構書店的建築，以閱讀交流激盪出另一種不可能，讓圖書館不只是知識的寶庫，也成為生活的遊樂園。

文化局長王文翠表示，首屆「高雄城市書展」規畫書展5種主題企畫，橫跨高雄總圖、承風青鳥、承億酒店、1樓草地與4樓潮間帶並與不同設計師合作空間策畫。一方面將邀請高雄出身的文化人或者討論高雄的文化議題，另方面也講聚焦台灣當前的重要文化趨勢與閱讀焦點，整體活動以閱讀和書展為核心，進行各種跨界活動，包括電影、音樂會、酒吧與市集，邀請市民在圖書館與書店共構的場域，體驗一場被書環抱的閱讀盛事。