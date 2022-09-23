港媒引述《日經新聞》報導稱，中國電訊設備製造商巨頭華為2019年遭美國禁止使用該國先進晶片技術，令公司淡出晶片開發，不過，華為近日計畫聯同其他被美國納入「黑名單」的中國半導體公司合作，最快年內重新恢復晶片生產。報導引述3名匿名消息人士稱，華為甚至已重新設計部分核心晶片，令它們可使用較成熟製程如28奈米技術生產，以便較易在中國獲得。

報導稱，相對於從零起步建立自家晶片工廠，華為目前正派出員工協助本土晶片製造商融資、採購和經營，並指獲得政府強力支持。

報導披露，與華為合作的企業包括福建晉華（JHICC）、中芯大股東的寧波半導體國際公司（NSI），以及幾間深圳及其他地區的小型半導體廠。

JHICC過往目標開發DRAM記憶體，但2018年被美國指控從美光科技（Micron Technology）竊取技術，而被列入貿易黑名單。NSI則主要生產射頻元件和高壓模擬晶片。

消息人士稱，即使所用晶片製程不及同業愛立信、三星電子先進，華為將優先考慮生產適用於電訊設備和自動駕駛的晶片，因為相關晶片不用像手機晶片一樣必須兼顧性能、尺寸和耗能。