國中開始打工、18歲創業開飲料店當老闆，永慶不動產太平新光國小加盟店專案經理許嘉佑，因遇上毒茶風波而轉戰房仲業，加入信義房屋。今年與前同事合資加盟永慶不動產，開業半年個人業績就突破600萬元，成功翻轉人生！

許嘉佑出身單親家庭，爸爸長年在外工作，從小被奶奶養大，後來跟姑姑一塊住。早熟的他從不伸手跟家裡拿零用錢，自認讀書不是強項，所以決定早點出社會賺錢，在14、15歲起開始了打工人生，貼補家用。然而，親如母親的姑姑，卻在他大學時出車禍、住院一年多後離世，醫藥費因而成為家裡的重擔，他也因為幫不上忙感到無力。

非常想經濟獨立的他，大學時在飲料店打工，有感於時薪低廉，積極進修考上店長，雖然薪水變多，但也讓他體悟到月薪3萬多元僅能果腹、無法買車買房。後來自己貸款創業，開了連鎖飲料店，早上自己顧店，晚間上課時就請工讀生看店，後來雖然遇上了食安風暴與毒茶風波而收攤，但收支相抵、平盤退出，也學到了寶貴的一課。

許嘉佑認為房仲經紀人本身就是品牌，他利用個人網站行銷，帶動業績攀升，事業更上一層樓。(圖/永慶房產集團)

創業失敗轉戰房仲業 歷經波折逆轉勝

飲料店頂讓後，許嘉佑轉職挑戰高薪的房仲業，無業務相關經驗的他，選擇進入直營體系的信義房屋，然而，2016年房地交易新稅制「房地合一稅1.0」上路，大大衝擊房市交易量，他苦笑說，剛開始那半年，案子都無法成交；曾經從早到晚談了4個案子，卻1件都沒成交，挫折感與日漸增。

雖然房仲之路並不順遂，他頂著骨子裡的硬氣，抱持不能輸的心態，總算獲得甜美果實，陸續拿下信義房屋「年度台中區成交件數、業績－雙冠王」等殊榮。

從嶺東大學行銷系畢業的他，認為房仲經紀人本身就是品牌，希望將所學運用在業務工作上，架設個人網站，凸顯自身特色，但與前主管溝通無效，「無法多方嘗試，只能依照公司規定管道去做行銷，綁手綁腳的感覺，不是想像中業務的樣子！」加上制度限制，難免產生同工不同酬的心理，助長了離開的念頭，最後在信義房屋工作1年多後離職。

加入永慶不動產 事業一飛沖天

結束信義房屋工作那年，許嘉佑25歲，趁著年輕，與女友到澳洲打工度假體驗人生。2019年回台後，原本準備進軍餐飲業，卻遇上新冠疫情，在前同事介紹下，進入永慶不動產加盟店，回鍋房仲業，服務近2年，曾拿下「2020年業績六百萬經紀人」。今年初與3位夥伴合夥開了永慶不動產太平新光國小加盟店，二度創業。

說到永慶不動產與信義房屋的差異，令許嘉佑最有感的莫過於工作自由度！他在永慶不動產發揮行銷專長，建置個人網站，開心分享：「站內所有文案跟圖片，都是我一步步弄出來的，雖然要花很多時間，但這個網站就代表我，不管今天到哪，網站都跟著我。」而這也是他成功帶動業績的原因之一。

過去在信義房屋的年薪約60萬元，轉職到永慶不動產後，年薪則翻漲至300~400萬元，至今創業才7個月，個人業績已突破600萬元，委託量多達50件，績效超越過往。「除了活化自己的行銷網站，自己展店做事不再被受限，在決策上效率快速很多」他補充。

永慶不動產的系統、科技工具、聯賣制度，讓經紀人工作省時又有效率。(圖/永慶房產集團)

聯賣制度+系統工具助長7成業績 服務遍及全國

另外，永慶不動產的系統平台和科技工具，也大大助長業績。許嘉佑指出，永慶不動產店數多，囊括市場絕大部份的物件，只要打開〈i智慧系統〉就能與市場上大部份物件配對，不用花時間去其他平台查找，省下至少8成以上的前置作業時間；〈行動智能經紀人APP〉則可以在帶看現場介紹其他合適物件，真正實現行動智能服務。

永慶不動產與永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的跨品牌深度聯賣，助攻他近7成業績。他說明，一個人時間有限，客戶若要跨區、跨縣市找物件，透過聯賣系統、就可以跟友店經紀人配件，擴大服務範圍，也讓客戶享有全國性服務。

「心中不怕有烏雲，只怕久陰不能晴！」從事房仲業近4年，碰到挫折時，許嘉佑告訴自己，總會有晴空綻放的那一天，與其陷入負面情緒，不如調整好心態、重新出發，迎接下一個客戶。談起進入房仲業的初衷，他說很簡單，就是想要買房！2年前與女友結婚，目前已擁有兩間房、一輛進口車，今年規劃生小孩，五子登科就差一步，許嘉佑期盼今年業績能破1千萬元，帶給家人更好生活。