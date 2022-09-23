日本宣布10月11日起開放自由行，而台灣預計在10月13日起實施入境0＋7，不少民眾嗨喊要去日本玩，但有網友發現，日本自由行的前提是要完整打過3劑疫苗，否則就要提供PCR陰性證明，而且打的疫苗廠牌必須是他們認證，而高端目前未列其中，因此若以台灣自費PCR的價格來看，打高端的人想去日本玩，需先花4500元申請PCR自費採檢，等於出國前就要先噴錢，引起網友熱烈討論。

一名網友今在PTT上發文表示，日本昨天宣布10月11日起開放自由行，但前提是要完整接種過3劑疫苗，且疫苗廠牌必須要是BNT、AZ、莫德納、Novavax、嬌生和Covaxin等6個廠牌疫苗，否則就要提供出國前3天內的PCR陰性證明。

該網友指出，不少人立刻發現台灣的高端疫苗沒有被列在認證的廠牌中，若以目前台灣自費採檢PCR的價格來計算，一般件要3500元，急件則要收取4500元，等於實際去日本旅遊之前就要先噴點錢。當然，也可採用接種他牌疫苗的方法，但這樣可能需要多打個2到3劑，時間成本算下來，似乎直接繳4500元PCR採檢更好。

貼文引起網友討論，「連日本大哥哥都不承認高端」、「4500拿去日本吃好料不好嗎？還要花錢戳鼻孔？」、「如果PCR陽性還要被關7天」、「一個人3500元，3個人10500元，大概飯店的錢而已」、「價格大概就是你少玩一天」。不過，有網友吐槽說，世界又不是只有日本而已，去日本需多花錢，那也可以考慮去別的國家玩啊！