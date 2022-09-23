台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進22日在市政總質詢時踢爆，台中市近期發生2件兒虐案，一名大班男童疑似在幼兒園被毆打成傷，還有北屯一間幼兒園照顧幼兒飲食，竟是強壓頭部灌水、一分鐘強餵10口飯，家長向市府檢舉，至今沒有任何結果。林祈烽痛批，兒虐案接連發生，媽媽市長只會喊口號。教育局回覆，監視器未發現不當對待畫面。

林祈烽說，一名就讀幼幼班2歲多的孩子到幼兒園上學，放學後家長發現頭歪歪的無法歸位，學校教保員跟家長說沒什麼事，家長不放心將孩子送醫，醫生診斷需住院，這件事7月26日發生、8月1日家長通知教育局，不只至今沒有結果，家長要求查看孩子在幼兒園發生什麼事的影片，教育局也不讓家長看。

林祈烽表示，該幼兒園的教保員在餵小朋友喝水時，把他的頭往後壓強灌水，一分鐘餵10口飯，導致該幼童的頭歪斜無法歸位，教育局到底有沒有查？還有另一間幼兒園把小孩往死裡打，身為台中市的教育局長、媽媽市長，都沒辦法掌握這麼嚴重的案件，要怎麼守護台中市的孩子？查的進度到底是什麼？

教育局長楊振昇原先表示，8月9日教育局有跟家防中心去幼兒園稽查，已經掌握相關監視器內容，目前正在具體徹查。

教育局則回覆，根據監視器內容並沒有發現不當對待的畫面，將再由醫療整合評估中心，判斷傷勢發生原因，至於歪頭部分，可能因睡午覺導致，目前待醫院進一步評估。