聯發科（2454）今（23）日儘管有第二季智慧手機晶片出貨量市占近4成的利多消息，但因外資近期賣不停，股價午盤過後重挫11元，來到580元，與台積電（2330）雙雙重挫，台股指數再一度來到14,100點，再寫國安基金宣布護盤來新低。此外，昔日股王矽力*-KY更宣告跌停。

聯發科今天股價一路走低，賣壓湧現，午盤過後最低來到580元，跌破7月5日創下的盤中低點597元，當天只盤中急殺跌破600元大關，但聯發科昨天收盤正式跌破600元，且今天再破波段新低，至少已刷新2020年9月2日來新低點。

此外，矽力*-KY今天股價摜殺至跌停價450元，整體半導體股十分疲弱世芯-KY、智原、晶心科、嘉晶、威盛、祥碩、新唐、同欣電等，跌幅都在半根跌停至8％以上。

半導體類股指數今天跌幅達到1.9％以上，指數面臨300點整數關卡保衛戰，台股加權指數也來到14,100點，跌破7月12日國安基金宣布護盤後隔天的低點。