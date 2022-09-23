副總統賴清德（中）、嘉義市長黃敏惠（左二）、嘉基院長姚維仁（左三）為智慧手術大樓剪綵。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉基醫院智慧手術大樓今天剪綵啟用，也為爭取升格醫學中心做準備，副總統賴清德讚揚「嘉基醫院功在雲嘉，且具備準醫學中心的條件」，值得衛福部重視，他認為先成為準醫學中心，未來中央及地方再繼續共同推進成為醫學中心。

嘉基院長姚維仁表示，感謝各界支持智慧手術大樓的興建，用實際行動一起為嘉義民眾提升優質醫療服務，一同成就嘉基追求優質醫療邁向醫學中心的目標。

賴清德說，嘉基醫院智慧手術大樓落成啟用，是台灣智慧醫療關鍵的一步，也是雲嘉南地區醫療的大進步，嘉基醫院在地服務64年，蓽路藍縷，目前有1072床、23間開刀房、每天服務4000多名患者，是雲嘉地區民眾健康守護神。

賴清德說，運用大數據、物聯網、人工智慧科技，發展精準醫療，是蔡英文總統2年前宣布的6大核心戰略之一，智慧醫療是台灣未來要走的趨勢。

賴清德說，嘉基醫院目前是區域醫院，但醫療服務量能不亞於醫學中心，請衛福部重視「嘉基醫院功在雲嘉，且具備準醫學中心的條件」，給嘉基更強大鼓勵，先成為準醫學中心，再努力邁向醫學中心，這是地方重要的醫療發展。