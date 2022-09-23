隨投票日逼近，賄選傳聞不斷，花蓮檢警兵分21路，查獲鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，帶回詹嫌、鍾姓椿腳、疑似受賄選民共20人到案，依違反選舉罷免法向法院聲請羈押，鍾10萬元交保，法院諭知詹姓參選人30萬元交保。

再過2個月就要選舉，檢警調擴大追查，鎖定鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人涉案重大，也是花蓮查獲首宗現金買票案。

因涉案人數眾多，花蓮地檢署檢察官江昂軒，指揮花蓮縣警局及花蓮、吉安、鳳林、玉里等4個分局、移民署北區事務大隊花蓮專勤隊、花蓮憲兵隊，持搜索票到詹嫌住處等21個地點搜索，並通知詹、鍾及選民共20人到案說明，有選民坦承收到詹送的西瓜、現金2000元，經檢視相關扣案證據及詢問相關涉嫌人後，案情已逐步釐清。

檢方認為鍾姓椿腳涉嫌替詹姓參選人買票，昨諭知10萬元交保；詹涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，今早開羈押庭後，法官諭知30萬元交保，其餘人請回。

詹姓鎮民代表參選人是在地資深民代，曾任多屆鎮民代表，也當過鎮代會主席。檢警查出，他涉嫌在登記參選前、後，以送西瓜及現金2000元方式，向該選區具投票權多位選民行求、期約及交付賄賂，請求投票支持。

鳳林鎮是第二起被查獲賄選案，日前查獲有里長參選人涉嫌以「洗車」換取支持的勞務方式買票。花檢呼籲，送錢、贈禮等買票賄選行為，檢方必會嚴加查緝，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，並可獲得高額檢舉獎金，全民共同端正選風。