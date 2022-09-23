國民黨新竹市長參選人林耕仁今(23)日在臉書提及，昨(22)晚鄉親貼心提醒，「傍晚跑行程要多注意溫差」讓他想起以前阿嬤耳提面命的叮嚀，「現在回想起格外有感覺，多穿衣服保暖很重要，有親人的關心更是溫馨」。林耕仁說新竹市民就是他的家人，他會守護好大家。

「天氣越來越涼了，跑行程時要注意保暖喔」。林耕仁在臉書指出，秋分到了，昨(22)晚在問政說明會上，鄉親貼心的提醒，傍晚跑行程要多注意溫差。鄉親的關心，簡單而溫暖，讓林耕仁感動表示，新竹人的樸實、可愛也就展現在這種地方。

林耕仁提及，這畫面讓他想起小時候，記得也是秋天時分，當時跟阿公阿嬤住在一起，睡前阿嬤都會特別提醒，不要以為「小孩屁股三把火」睡覺就可以不穿衣服，而且棉被至少要蓋住肚臍，這樣才會保暖。對於阿嬤耳提面命的叮嚀，林耕仁說小時候只覺得有些 嘮叨，現在回想起格外有感覺，多穿衣服保暖很重要，有親人的關心更是溫馨。

最後，林耕仁表示，新竹市民就是他的家人，他會守護好大家，不只提醒秋分溫差大注意保暖，更會為市民福祉全力以赴、當仁不讓，「為人民拚好日子，我是新竹人，我是林耕仁」。