沈慧虹也募集新竹「友善店家」，目前有近30家店面加入，老闆們也在現場跟著沈慧虹一起高喊「集氣！凍蒜！」氣氛歡樂溫馨。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹23日舉行友善店家暨小額募款記者會，公布毛巾、徽章、帆布袋、口罩4大募款小物，除邀請民眾透過募款方式加入新竹隊，也募集新竹「友善店家」，目前有近30家店面加入，老闆們也在現場跟著沈慧虹一起高喊「集氣！凍蒜！」氣氛歡樂溫馨。

沈慧虹23日在市議員劉康彥、曾資程、陳建名，市議員參選人楊玲宜、劉彥伶陪同下，舉行記者會。沈慧虹說，這次選舉主視覺由新銳設計師田修銓設計，以清爽黃、灰搭配，融入美學和新竹風元素的設計。

沈慧虹介紹，這次推出帆布袋、徽章、毛巾、口罩等募款小物，兼具實用與美學，民眾可現場捐款或匯款，捐款1000元即可將徽章、毛巾帶回家，2000元再加碼雙面可背帆布袋。

此外，沈慧虹也推出「友善店家」計畫，商家和民眾一起來當沈慧虹的分身，她也邀請有意願成為「友善店家」的夥伴，可至演藝路27號競選總部登記，索取虹姐面紙盒和面紙包，放置在店內。

加入「友善店家」行列的「巧克拉拉烘焙工作坊」老闆娘彭美卿說，她在南寮出生長大，也嫁在南寮，生活環境變好讓她感受很深，現在可以帶孫子去公園散步玩耍，約兒女騎腳踏車放鬆充電，因此她也支持沈慧虹，延續建設和政策。