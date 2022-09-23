國家圖書館長年對外推廣台灣漢學研究，近日國圖館長曾淑賢親自率團赴美，與美國史丹佛大學簽署「台灣漢學資源中心」合作協議，成為國圖在海外設立的第43個「台灣漢學資源中心」。此外雙邊亦同時簽署國圖建置的「古籍聯合目錄」合作協議，提升與中文古籍合作範圍。

國圖表示，這次簽署合作協議，將在史丹佛大學東亞圖書館建立「台灣漢學資源中心」，也分享台灣人文及社會科學的優質學術專書及數位資源。

至於「古籍聯合目錄」合作協議，曾淑賢說，雙方從2021年便展開合作，進行史丹佛大學圖書館中文善本古籍數位化，內容包含經、史、子、集、叢五部經典，還有多部地理、政書類典籍，這項數位化計畫已於1月完成。之後也將陸續把中文古籍館藏目錄上傳到「古籍與特藏文獻資源系統」，強化交流與合作。

國圖特別指出，在這次簽約典禮上，曾淑賢特別贈送具有800年歷史的國圖館藏國寶級古籍《註東坡先生詩》21冊、以及《金剛般若波羅蜜經》之復刻書，見證兩館合作交流歷史性的一刻。