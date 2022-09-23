後壁國小原先使用躺椅診療，器材相當克難。（健保署提供／李俊淇台南傳真）

政府攜手民間推動設置「偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，今年獲得台南開基玉皇宮捐贈10所偏鄉學校口腔診療椅，今（23）日玉皇宮主委涂大松、健保署南區業務組長林純美及南市牙醫師公會陳建璋理事長一同前往後壁國小查看學童在新設牙科診療椅接受診療，受治療的學童表示，比之前舒服好躺，但看診還是會緊張。

台南開基玉皇宮主委涂太松表示，對於偏鄉弱勢學童的醫療與教育原本就很重視，每年都固定捐款給各大社機構，取之於民也用之於民，相信信徒也會同意廟方這樣處理方式。

後壁區長黃炳元表示，整個後壁區只有一間牙醫診所，如果沒預約或是臨時牙痛，就要跑到新營區或嘉義市才行，遠距離看診對於學童及獨居老人相當不便利，如今多了牙科診療椅，對於未來地區民眾看診會便利許多。

參與巡迴醫療的醫師王傳宗表示，過去服務須自備重達40公斤的診療設備，且沒有自動升降的診療椅，學童只能躺在折疊椅上接受診治，醫師還得頭戴探照燈或使用檯燈辛苦的彎腰看牙，如今有了舒適安全的牙科診療設備及環境，有助於醫療服務品質。

健保署南區業務組長林純美表示，受贈的10所偏鄉學校包括有南化區瑞峰國小及北寮國小、北門區三慈國小、七股區後港國小、關廟區五甲國小、左鎮區左鎮國小與光榮實小及後壁區菁寮國小、新東國小與後壁國小，均已全數設置完成。下半年度將由國際扶輪3470地區夢時代扶輪社接棒，捐助台南市7所偏鄉小學牙齒保健設備，明年第一銀行將續航接棒，預計捐助台南市5所偏鄉小學，讓善的循環延續下去。