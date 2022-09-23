「冰凍星球II」製作團隊排除萬難拍攝格陵蘭島施托雷冰川，以全新視角捕捉冰凍世界生物美景。（圖/ 中央社）

睽違11年，英國廣播公司BBC星球系列「冰凍星球」再推續作「冰凍星球II」，走訪全球18國寒冷地區，以最新拍攝技術捕捉冰凍世界生物美景，也記錄了全球暖化影響，讓海豹寶寶來不及長大。

2011年的「冰凍星球」首部曲雖也揭露全球暖化對兩極地區影響，但此次「冰凍星球II」更擴大冰雪地區範圍的定義，並由被譽為「世界自然紀錄片之父」的大衛．艾登堡爵士（Sir David Attenborough）擔綱主持。

高至崇山峻嶺，廣至冰雪沙漠，深至雪域森林，遠至從太空捕捉的冰川崩解畫面，製作團隊拍攝到許多大眾無法想像、在寒冷地區下生活的物種。例如俄羅斯東西伯利亞的東北虎、美國聖勞倫斯島上的鳳頭海雀、整個北極圈都有其蹤影的麥桿蟲，將其一一呈現在觀眾眼前。

「冰凍星球II」首次使用無人機在空中拍攝，為觀眾呈現14頭虎鯨群如何相互配合展開「波浪攻擊」，獵食平躺在一大片海冰上的韋德爾氏海豹。

以雌性虎鯨為首的虎鯨家族，率先以多頭虎鯨並排高速游向海冰，並用尾鰭一致擊碎海冰，將海豹趕下海裡後，由其他虎鯨高速遊往海豹進行攻擊。「波浪攻擊」是虎鯨家族世代相傳的捕獵技術，目前在南極半島只有約100頭虎鯨掌握使用。

而這項捕獵技術也揭示海冰消融，導致虎鯨為求生存，只能用複雜的覓食方式擊殺岸上動物，以填飽胃袋的果腹，值得觀眾深思人類行為如何影響著大自然的萬物。

更讓人心疼的，是生活在格陵蘭島東岸極地的豎琴海豹。牠們於春天時生產，岸上浮冰是最佳育兒所，豎琴海豹寶寶只有數幾週學習游泳，再與媽媽分道揚鑣。但由於氣候變暖，使海冰形成受阻或延緩，導致豎琴海豹母親不易生育，也不利於寶寶的生存，甚至有許多豎琴海豹寶寶來不及長大，就被風浪吹翻至海裡而喪命。

「冰凍星球II」共有6集，18日起在BBC Earth電視頻道首播，每週日更新1集。（編輯：張芷瑄）1110923