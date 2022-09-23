阮姓失聯移工遭逮時，手機還在直播，引起粉絲驚呼音，阮姓移工的網紅生涯就此結束。（移民署提供／張志康基隆傳真）

簽證逾2年餘的失聯移工阮某，在失聯後，在北部地區以打零工維生，平時還玩起抖音當網紅，有不少粉絲。21日阮姓移工在基隆市新豐街靜巷內開直播與粉絲互動時，因為聲音太大，遭巡查的移民署專勤隊關切，阮某看到專勤隊拔腿就跑，被專勤隊追上壓制後，才發現他失聯移工的身分。

移民署北區事務大隊的專勤隊，常在轄內非法外來人口易聚集處所進行全面加強查察，21日晚間10時許，專勤隊在新豐街巷內一處移工與漁工聚集地區進行巡查時，發現一名越南人士在暗巷內大聲講電話。專勤隊本想上前盤查，並告誡不要擾人安寧，執料這名越南人士看到專勤隊員上前，轉頭拔腿就跑。

專勤隊見狀，哪裡不知道狀況有異，隨即緊追在後，追上該名上身赤膊的男子並壓制在地。經過專勤隊查核其身分，赫然發現這名阮姓男子，是簽證已經過期850天以上，也就是2年有餘的失聯移工。當專勤隊壓制阮男時，他手機裡直播軟體，還在進行直播，可以聽到粉絲的驚呼。等於這名移工網紅，意外地直播了一場專勤隊查緝失聯移工的現場狀況。

專勤隊在進一步調查後發現，今年33歲的阮姓移工，在失聯後便以打零工及抖音直播維生。阮男的工作簽證已經過期逾850天，也就是2年有餘，沒想到他在台灣的網紅生涯，竟因他的口音以及講話太大聲，被專勤隊「循聲查獲」，依違反移民法處理究辦，應該也是阮男始料未及的。

基隆市專勤隊隊長蔡政杰表示，移民署防疫與執法並重，目前國際航班已逐漸恢復，呼籲在臺失聯移工盡速主動投案，移民署各縣市專勤隊將持續受理外來人口自行到案，協助外來人口盡速返回母國。