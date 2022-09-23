雲林縣男子廖韋瑞2012年起自稱「濟公」，陸續詐騙信徒共747多萬元、前年侵入信徒住處毀損濟公神像等物、與女信徒交往並恐嚇，另他也曾使女信徒懷孕後佯稱神明降駕其鼓勵墮胎等，雲林地方法院日前判決廖韋瑞涉犯詐欺取財共10罪，分別處有期徒刑7月至1年6月不等，共應執行6年10月，並沒收犯罪所得747多萬9000元。

雲林地方法院指出，本案歷經10餘次庭期，勘驗多部影片檔案、詰問證人達20人次，花費龐大的人力、物力探求事實真相，多達11位被害人指證明確，廖韋瑞至今沒有賠償被害人分文，也始終沒有認錯或道歉，犯後態度極為惡劣。

判決書指出，廖韋瑞2012年起假冒濟公乩身，2016年起假借濟公、降龍師父、王爺降駕，要求被害人購買各種神像、捐獻做功德、購買假鑽石項鍊，詐騙金額從14萬6000元至186萬元不等，總金額高達747萬9000元。

廖韋瑞又於2020年10月間侵入其中一信徒位於嘉義縣溪口鄉的住處，徒手砸毀屋內之濟公神像、木桌、茶具、茶杯，濟公像也是信徒受騙以30萬元向廖所購買，致令毀損不堪使用。

同年已婚的廖韋瑞與某女信徒私下交往，廖擔心她對其不忠，傳LINE訊息恐嚇「你如果這樣我殺死你全家」、「你是我一個人的」等文字。

另外，廖韋瑞曾和女信徒發生婚外情，女信徒懷孕後，廖假借神明「三禪師」傳Line訊息「此時兒有殘缺，時機不對不可留也。為師安排你們在一起念在有緣份，待時機成熟為師會讓你們有機會光明正大好好愛，一切配合為師。有即先拿掉。為師會開方讓你補身，三禪師永遠陪你也」勸說女信徒墮胎。

雲林地院法官指出，廖韋瑞雖無前科犯罪之素行，但多年前就因假冒濟公乩身之事為信徒揭發並錄影存證，沒想到未知悔悟，依然假冒神明乩身行事，並且變本加厲，偽造與名人或黑道等他人之LINE對話紀錄，向多位被害人詐取財物。

法官表示，信徒被害總金額高達747萬9千元，應執行有期徒刑6年10月；侵入信徒住宅毀損物品，判有期徒刑5月；以不當言語恐嚇女信徒，處拘役50日。

至於逼迫該女信徒反於意願去墮胎之事，檢察官起訴涉犯強制罪，法官認為容有合理懷疑之處，依罪疑惟輕之證據法則，諭知無罪。