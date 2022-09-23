新北市政府推出《昨天與明天》微電影，描述塭仔圳市地重劃的故事。市長侯友宜今(23日)在臉書表示，因為我們的勇氣和決心，塭仔圳已經進入改變進行式，現在的塭仔圳已經揮別過去50年充斥鐵皮違章、老舊凌亂的面貌！

侯友宜在臉書談到，塭仔圳是北台灣的中心點，然而昔日違章稠密、巷弄狹窄、環境雜亂，惡火頻傳，充滿著環安、治安、公安的隱憂，也阻斷了整體都市發展的脈絡。改變都市容貌，勢在必行，我們拿出決心、魄力還有執行力一肩扛起責任，透過市地重劃重新再造，重塑新北國門的新形象，朝國際永續都市前進。

《改變的勇氣》第三部曲為「塭仔圳市地重劃」，侯友宜指出，這部紀實影片記錄下這些關鍵的改變過程，現在的塭仔圳已經揮別過去50年充斥鐵皮違章、老舊凌亂的面貌，從徬徨到信任，翻轉的過程，不論是居民、廠家，還是團隊的成員，每個人都拿出改變的勇氣，展開實際行動，才能完成這艱鉅的計畫。

接下來這片總面積近400公頃，相當於2.6個台北市信義計畫區的區域，侯友宜表示，在市府團隊持續努力下，將會變身成為新國門之都，在市府團隊全力輔導當地的4,217家傳統工廠轉型及搬遷後，違章鐵皮屋不見了，取而代之的將是公園、綠地，加上更多的周邊基礎建設及環境優化完成後，再以軌道建設將城市串連起來，位處北台灣千萬人都會區中心點的塭仔圳， 將變成國際注目的一顆閃亮星星。