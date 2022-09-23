針對民進黨新北市長參選人林佳龍今在廣播節目指，新北市長侯友宜大學畢業就直接讀博士「很奇怪」，侯友宜回應，一切都按照教育部的規定，選舉辦公室發言人已說明的很清楚；林佳龍並質疑侯友宜將刑事警察局資料私用成論文，侯友宜自信表示，「歡迎大家一起去檢視」。

媒體另並詢問，首場選舉造勢活動選在三重，是不是要直搗綠營票倉？此外，下周也將去高雄幫柯志恩站台，是否已啟動輔選行程？侯友宜表示，其實不論在哪個地方，我們都團結一心，為人民拚出一個好日子，所以大家逗陣走、逗陣做，讓全國民眾都能有平安的好日子。

對於林佳龍今受訪再次抨擊，侯友宜的回應都是跳針式回答，對此，侯回應，「好好做事吧！認真打拚做事情」。

侯友宜今下午在臉書貼出「改變的勇氣」第三支影片，侯友宜說，這麼多年來，行動絕對比說的還重要，所以在做的過程中，我們大家一起拚，讓這塊土地變得更好，我們繼續努力加油。