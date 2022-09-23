台北市長柯文哲今天上午出席台北市參與式預算論壇，表揚優秀論文及頒發感謝狀予多年來支持和參與的校方及專業師資們。柯文哲說，以前公務員怕和民眾溝通，視為洪水猛獸，現在走到第一線和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系很大的改變，現在最成功是到高中、進到校園去，他強調民主是需要培養的、訓練的，絕對不只是只有四年一次的投票。

柯文哲說明，這8年來的提案錄案有477案，結案率高達91.9％，已執行的預算大概有10億元，共超過121萬人次共同參與，他認為民主不是只有4年1次的投票，更重要的是平常的討論，就是所謂的民主審議。

他說，民主政治是需要培養的，他認為北市參與式最成功的地方在於循序漸進，先從學校開始，因此今天特別要感謝「參與式預算官學聯盟」的台灣大學、政治大學、台北大學、世新大學、台灣師範大學、銘傳大學、臺北市立大學、台北醫學大學、中華科技大學及陽明大學10所大學及松山、南港及北投等3所社區大學，感謝各行政區的各校共同陪伴、成長。

柯文哲談到，有學術界的參與，讓參與式預算在發展過程中得到更多的回饋，提案過程中就是對市民的民主訓練，要提出自己的想法進而讓別人附和自己的想法，在這幾年中，一開始提案送到市府，大多不可行，後來覺得太傷情感，就叫公務員到第一線溝通，後來有3分之1的提案是直接編列預算直接執行，不需要進入後面的i-Voting階段。

柯文哲也說，以前公務員怕和民眾溝通，視為洪水猛獸，參與式預算讓公務員和民眾直接參與討論溝通，這是公務體系非常大的改變，也建立了與民溝通的文化，對雙方都有益處，再引進學術界，完成更大的成就。

柯文哲指出，參與式預算對深化民主政治是非常有意義的，一開始找里長參與，里長是地方的「頭人」，再訪問各種團體，現在最成功是到高中，進到校園去，民主是需要培養的、訓練的，絕對不只是4年1次的投票，連香港來訪的議員們都對這個政策很有興趣，他認為這是台灣民主的成績，也希望邊境解封後，如果要辦研討會，也能邀約香港議員們參加。

柯文哲說，台灣的民主自由制度是立國的根本，我們要自信可以向外宣傳，民主政治最重要的是倡議，不管誰當市長，好的政策都可以延續下去，也期盼大家繼續支持好的制度。