科技人才已成為眾多企業強力爭取的珍貴資源，而永慶房屋「鼓勵創新環境」、「工作生活平衡」和「完整教育訓練」，形成完整的職場「鐵三角」優勢，吸引眾多科技人加入！

公司帶頭鼓勵員工導入新技術

永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，永慶房屋始終走在房產科技發展的最前線，因此永慶對於技術創新非常開放。團隊中的任何成員，只要有好點子、或想導入新技術優化現有系統，隨時都可以提案。公司也會給予必要資源和團隊幫助，讓創意得以實現。永慶也會定期舉辦技術分享交流會，激盪團隊成員的創意火花和自我成長。在這種勇於創新、樂於分享的環境下，永慶科技團隊成員的技術與能力進步飛速。

「工作和生活的平衡」則是永慶的第二項優勢。呂學堯指出，永慶科技團隊建置非常強大的自動化流程系統，能夠自動處理眾多繁瑣的例行事務，讓員工把時間留給更重要的事情，例如學習、創新，也留給員工休息和工作平衡的生活。「在永慶的科技人是不太加班的，晚上7點之後，辦公室的人差不多都回家了。」呂學堯笑說，「很多來應徵的科技人聽到永慶不加班後，眼睛都會發光！」

永慶完整教育訓練 新人成長快速！

永慶房屋科技團隊的第三項職場優勢，是完整的教育訓練課程：永慶「PropTech Workshop」。呂學堯表示，剛加入永慶科技團隊的新人，公司會完整規劃1到3個月的教育訓練。透過給予不同類型的專案題目，同時搭配專人指導，讓新人從實作中學習，也從中瞭解公司的工作模式和產出標準，訓練完成之後再投入實際工作。完成教育訓練的新人，不僅能夠順利接軌團隊工作，更因為從教育訓練中培養出的自信，讓夥伴有超常表現！

永慶房產集團在誠實服務和房產科技的優勢下，集團版圖持續成長，短短時間內集團全台總店數已突破1500店，穩坐台灣房仲第一品牌。為了提供與日俱增的房產科技需求、以及持續探索房產科技可能性，永慶不斷招募優秀數位和資通訊人才。歡迎有意挑戰自己、嘗試新技術的科技人才，加入永慶的行列。