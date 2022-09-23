張寗（右）與張懷秋參與《CORPSE，GO！》單元演出，互誇留下好印象。（轉高高娛樂提供）

劉子銓（左）與喬湲媛在《置物櫃少女》單元互飆演技，戲外靠冷笑話變熟。（轉高高娛樂提供）

張睿家在《置物櫃少女》單元扮演流浪教師，角色性格極度壓抑。（轉高高娛樂提供）

最新驚悚懸疑系列影集《你，敢不敢？》今釋出第二波卡司陣容。金鐘編導樓一安甫代表台灣角逐美國第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，這次受邀執導《平交道》單元，由金鐘視后黃姵嘉與侯彥西在劇中飾演一對已然貌合神離的夫妻。

黃姵嘉首次挑戰有心理疾病的角色，她表示：「一直很想嘗試這類型的演出，劇中角色因故罹患憂鬱症，而且劇本充滿驚悚懸疑感，非常吸引我。與樓導再次合作也很安心，他是一位很願意接受演員想法的導演。」

侯彥西看完《平交道》劇本的最後一場戲，直呼全身起雞皮疙瘩，他表示：「它不像很多驚悚片要製造突然的驚嚇，故意製造很懸疑的事情，而是一些很平淡的事情，但是這個鋪陳讓最後畫面的呈現，令人覺得很毛，我覺得劇本很棒、很喜歡。」飾演第三者的新演員林思廷則坦言，被侯彥西耍狠的眼神嚇到，「有一場談分手的戲，他的眼神瞬間變得很銳利，一副不要再跟著我的表情，當下有嚇到我。」

知名MV導演邱柏昶（Birdy）首次挑戰長片，他所執導的《CORPSE，GO！》單元，劇情描述由張寗飾演的女主角在一次參與VR實境遊戲體驗裡，徹底將內心不為人知的夢魘全部挖了出來。

張寗透露，與男主角張懷秋第一次見面讀本時，內心十分驚喜，「以前常聽他的歌，雖然我覺得他是偶像，但在討論劇本的時候，他非常親切地分享經驗，在現場也能很自在地玩鬧講話。」張懷秋對張寗更是讚譽有加，「我覺得她非常用功，劇本密密麻麻寫了很多字，她跟導演、表演老師討論的細節也都非常非常細，是一位很值得學習的演員。」

張寗劇中穿梭在VR與現實之間，演技上是一大挑戰，她坦言要想像揣摩虛實的狀態其實滿難的，「Birdy導演也會常常提醒我，妳是在玩遊戲，所以不可以這麼害怕，因為妳知道妳自己在玩遊戲。」張懷秋演出VR遊戲裡的NPC（Non-Player Character，非玩家角色），就像打電動看到固定的人物，碰到他可能會講固定的話，「這個角色需要的表演方式，有點類似機器人，感受不能太多，所以有跟導演、表演老師討論過，用一些放空的狀態來表演。」

新銳導演郭涵涓（Vicky）畢業於美國舊金山藝術大學，在校執導的作品屢獲多個最佳短片及最佳導演獎的肯定。由她執導的《置物櫃少女》單元，劇情敘述個性正直、充滿好奇心的高中生劉子銓，某天遇上神秘女孩喬湲媛，意外捲入一起失蹤案。

劉子銓認為自身個性很貼近角色，被劇本吸引，「這個劇本有點驚悚，但大部分滿可愛又好玩，因為我的角色常常需要一個人自言自語，所以在現場要很放得開。」喬湲媛則坦言與角色反差很大，「畢竟沒有經歷過她所經歷的，我很努力試著理解她這個人。」

劉子銓與喬湲媛同為2020年台北電影節的「非常新人」，曾合作過短劇，這次拍攝才變得熟絡。劉子銓在片場很愛講冷笑話，卻常被大家虧，只有喬湲媛最捧場，她笑稱：「因為不好笑所以覺得很好笑，所以好笑的是他本人，這就是他的魅力。」對此，劉子銓慌亂解釋：「當時媽媽準備要把典典寶寶生出來，為了減輕自己的緊張感，才開始跟大家講笑話。」

張睿家特別演出《置物櫃少女》單元，他飾演一名流浪教師，因為工作及經濟狀況的長期不穩定，造就角色壓抑的性格。這次與兩位新銳演員合作，格外讓他覺得充滿活力，他直言：「我也想跟他們一起講笑話，不過我的角色不容許這樣跟他們說笑打鬧，所以有刻意地與他們保持距離。」

驚悚懸疑系列影集《你，敢不敢？》由出品人兼監製黃浩正邀請資深監製唐在揚攜手打造。全劇六個單元，耗時一年半前期籌備與規劃，陸續已曝光李中、樓一安、邱柏昶、郭涵涓四位導演之外，還有導演蘇奕瑄、洪子烜的加入，尚有兩個單元及精彩卡司即將公開，敬請期待。

改編自百萬人氣小說作家路邊攤短篇小說《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》特別邀請台灣六位導演參與執導共創。