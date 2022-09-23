重陽節前夕，新竹市政府拜訪獲選鑽石婚的87歲徐元換、83歲徐曾梅賢伉儷，除贈黃金對戒與禮盒祝賀，子女們也返家陪伴父母，並送上「巨型鑽戒」祝福。代理市長陳章賢也在旁聽著徐曾梅賢與女兒們分享一家人溫馨故事，徐元換雖語言能力衰退，想起過往辛苦時光，忍不住濕了眼眶。

市府表示，每年重陽節前夕，市府都會辦理鑽石婚表揚活動，獻上全體市民的祝福，今年獲鑽石婚表揚的長輩共67對，其中14名長輩超過90歲，最高歲數98歲，另有2對佳偶婚齡更高達70年以上。

87歲徐元換與83歲徐曾梅賢，今年結婚滿61年，兩人在徐元換同事介紹下認識，相約看電影後，彼此產生好感，交往10個月決定攜手終身，婚後育有1子4女，一家人感情要好，而夫妻倆生活最大樂趣就是爬山，兩人一起攀登超過50座大小百岳。

徐曾梅賢說，夫妻倆曾為看雪景，三度攀登玉山，前兩次因天候不佳，只好在登山口及小木屋打住，但兩人未曾放棄夢想，第三次直接在登山口過夜，隔天清晨起爬，過程相互扶持，總算突破路途艱辛登頂成功。

聽到妻女談及他照顧家庭辛苦付出，徐元換也忍不住落淚，徐曾梅賢說，丈夫因年紀大了身體不便，接受市府長照服務，每周3次專人協助照顧，讓她與家人能有短暫喘息空間，而子女也都很孝順，全家人互相幫助並照顧彼此，更有7名孫子女、5名曾孫子女陪伴。

兩人的孫子女們也十分有創意，集資送上「最大」祝福留做紀念，徐元換夫妻一打開禮物，看見效果與誠意滿分的巨大鑽戒時，2人也開心到合不攏嘴。