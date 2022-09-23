技高學子升學制度問題多，相關制度當中的最大漏洞，包含學習歷程檔案上傳時程強碰統測日期等情況，為人詬病。全國教師工會總聯合會今(23)日表示(以下簡稱全教總)，主政者並未從「技高學生」角度來研究各項政策，其因循苟且、得過且過的蹉跎心態，正是惡化技職教育的最大根源。

全教總指出，相比於普通大學升學管道從105年度開始發展，四技二專遲至111年5月才跟進這項制度，致使各項技職升學制度研究缺乏具體數據，只能依賴少數人的主觀意見。

全教總直言，教育部等主管單位的作法，要不是以不變應萬變，就是跟著普高連動，避免成為輿論關注焦點。以這樣因循苟且的消極態度處理技高升學，發生「學習歷程檔案上傳時程強碰統測日期」這樣的規畫，又有何意外？

全教總提到，長期不斷綜合各方意見，建議技職司、招策會、聯合會等單位，應比照高教司處理大學升學制度規格，邀請相關單位進行深入討論。然除了「學習歷程檔案上傳時程分流」外，其餘制度變革之討論毫無進展。「現在已經9月下旬了，難道還要跟過去一樣，繼續拖到考前，才又兩手一攤，推說時間太趕來不及嗎？」

「除了制度研究外，最簡單的技術配套目前也付之闕如」，全教總說，最近技職司才開始要求各群科中心應發展出各群科特色範例來，以供師生參考，可是108課綱的學生已經走完一輪畢業了，關係到學生選課的「學習準備建議方向」，目前網頁還停留在適用於108入學學生的111學年度，不知道今年技高在校生的選課依據為何？

全教總認為，「重視技職」不應該只是口號，而要付諸行動。如若執掌技職教育者對於技高生如此漠視，連基本的資料更新都不願意做到，師生家長有誰會相信政府重視技職？為了台灣的技職教育，全教總要求教育部徹底檢討技職體系相關主事者是否適任，以維護廣大技職生的權益。