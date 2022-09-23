沙烏地阿拉伯22日表示，它將啟動一項培訓計劃，目標是明年將包括一名女性在內的本國太空人送入太空。 作為其廣泛的 2030 年願景計劃的一部分，該王國正在積極推廣科學技術，以改革其經濟並減少對石油的依賴，該計劃由沙國儲君穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）倡導，他還呼籲將讓女性更加融入這個保守穆斯林國家的勞動力市場。

據美聯社22日報導，該國於2018年解除了長年禁止女性駕駛的禁令，而更大的突破就是這一次了，沙烏地太空委員會（Saudi Space Commission）在一份聲明中說：「沙阿太空人計劃是沙特雄心勃勃的2030年願景當中不可或缺的一部分，它將把沙阿太空人送入太空，以幫助更好地為人類服務。」「其中一名宇航員將是一名沙阿女性，她的太空任務將代表沙阿王國的歷史性第一次。」

Saudi Arabia aims to launch 1st woman to space as soon as 2023 https://t.co/j9KSvHZL5c pic.twitter.com/bV4kBIfsXX — SPACE.com (@SPACEdotcom) September 22, 2022

第一個前往太空旅行的阿拉伯人穆斯林是沙阿王子蘇爾坦親王（Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud），他是儲君同父異母兄弟，也是一名空軍飛行員，他是 1985 年美國宇航局探索任務7名機組人員的一員。他後來擔任從 2018 年到去年，他被任命為沙爾曼國王的顧問，擔任沙烏地太空委員會的負責人。

鄰國阿拉伯聯合大公國（UAE）擁有阿拉伯世界最領先的太空計劃，該國已於2021年2 對火星軌道進行了探測。該國計劃在11月發射其第一輛登月車。如果月球任務成功，那共同合作的阿聯酋和日本將加入美國、俄羅斯和中國的行列，成為在月球表面放置太空航行器的國家。