警政署署長黃明昭今（23日）率刑事警察局長李西河等人到雲林縣警察局召開選舉治安維護及查賄制暴工作座談會議，他強調，假訊息氾濫可說是當前選舉治安維護的首要工作，一旦發現應即主動偵辦，快速澄清，避免假訊息渲染發酵而影響選情。

今日座談會就查緝選舉網路假訊息、境外資金及選舉賭盤、虛偽遷徙戶籍人口等影響選舉公平性之不法查緝工作，進行問題溝通和意見交流。

黃明昭表示，假訊息氾濫是當前選舉治安淨化的首要工作，一旦發現應即主動偵辦、快速澄清，避免假訊息渲染發酵而影響選情，必要時中央將支援人力及偵查資源，查辦假訊息巳列警方選舉治安重點工作。

雲林縣警局表示，6月起即由刑警大隊至各分局了解選區概況及期前整備情形，局長親自率隊至各分局召開查賄制暴專案會議，各單位均有組成機動專責查賄小組，配合雲林地檢署查察賄選情資。

縣警局指出，為防制黑道幫派勢力介入選舉，今年迄今已執行3波掃黑專案，共查獲8件72人，投票日前亦將持續辦理掃黑及肅槍毒專案工作，確保年底地方大選順利圓滿。