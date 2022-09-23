18歲的大貓熊「團團」今年8月下旬因疑似癲癇症狀，9月18日前往台大附設動物醫院接受核磁共振檢查，發現左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，獸醫師採其腦脊髓液進行後續化驗。園方今舉行記者會，說明「團團」身體狀況還算穩定，腦部要等後續化驗結果才能更進一步決定治療方式，目前先投予抗癲癇藥物。
園方指出，若比照人類年齡，「團團」目前約5、60歲了，不能說這種病毫無致死風險，畢竟正在病變中，園方後續會密切觀察牠的情形。
18歲的大貓熊「團團」今年8月下旬因疑似癲癇症狀，9月18日前往台大附設動物醫院接受核磁共振檢查，發現左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，獸醫師採其腦脊髓液進行後續化驗。園方今舉行記者會，說明「團團」身體狀況還算穩定，腦部要等後續化驗結果才能更進一步決定治療方式，目前先投予抗癲癇藥物。
園方指出，若比照人類年齡，「團團」目前約5、60歲了，不能說這種病毫無致死風險，畢竟正在病變中，園方後續會密切觀察牠的情形。
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