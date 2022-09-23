台灣也買得到Model Y電動休旅車！台灣特斯拉Model Y宣布即日起開放官網下訂，Model Y分為LongRange、 Performance兩種車型，售價自229.99萬起，首批由德國柏林超級工廠生產，預計第四季開始交車。
目前Model Y兩款車型皆為5人座，且使用雙馬達全輪驅動，主打續航力的LongRange車型具有續航里程WLTP 542公里的表現，而Performance車型從0至100 公里的加速僅3.7秒，最高時速從217公里提高至250公里，使用21 吋Überturbine輪圈、高性能煞車、低位懸吊及鋁合金踏板，性能優於LongRange車型，但售價也貴30萬。
除此之外，Model Y車型的最大儲物空間可來到2158公升，採用全景玻璃車頂、後座一鍵傾倒功能及HEPA過濾系統，台灣特斯拉也同步上架Model Y的車用配件，提供車主選購。
目前特斯拉官網已經開放訂購Model Y車款，車主可選擇車身顏色（黑、白）以及是否要添購增強版Autopilot自動輔助駕駛或全自動輔助駕駛（FSD）系統，售價分別是11.1萬與22.2萬，FSD版本擁有基礎版與增強版系統的所有功能。
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