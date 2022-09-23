無黨籍桃園市長參選人鄭寶清昨(22)日在臉書指出，他與多個團體代表開會，對於桃園市教保相關業者目前遇到的窘境，一同商討尋求解方，希望桃園能成為用心照顧嬰幼兒，同時也對教保人員友善的一座城市。

鄭寶清昨(22)日與中華民國兒童教保聯合總會、桃園市幼兒福利協會、桃園市兒童教保托育協會等多個團體代表一同開會。針對「公平對待非營利托嬰中心，及準公共托嬰中心托育人員」與「比照準公共模式，依薪資調幅對等調高收費標準」，鄭寶清提及，私立準公共托嬰中⼼的托育⼈員的確有同⼯不同酬的不公平情況，「我們支持應該補助相同，政府必須做到，與公辦民營托嬰中心托育人員一樣補助每月4千元。而比照公托模式，依薪資調幅對等調高收費標準，也應該是理所當然的事，未來我們會努⼒推動促成」。

至於「希望減少不必要的稽查，公布訪視時程表」與「善用民間社團力量，協助市府非敏感業務，提高行政效能」的部分，鄭寶清認為，包括公布私立幼兒園的訪視時程表問題，確實都應該定期訪視，當有人檢舉或個別突發事故時才需要立即稽查相關問題，而不是時不時突襲稽查，政府要做到的是減輕幼教科⼈員的⼯作負擔量能，讓園方專心園務。⽽善用民間社團力量，協助市府非敏感業務以提高行政效能，本應如此作為，並能減輕市府行政⼯作，提高行政效能，這才是「政府與民間合作」該有的正確作為。

針對公托濫設與各項對於幼教問題與福利，鄭寶清表示會更深入瞭解，包括會中提出將「營養午餐共享」政策擴及公私立嬰幼兒園，一定會根據現有政府財政狀況及年輕家庭托嬰、托育的實際負擔情況做綜合的評估考量，「做的到的部分我們一定會執行！」

最後，鄭寶清表示，孩子是國家未來的主人翁，從現在改變並不會太晚，「我們有義務打造好的環境，讓政府全力協助我們的年輕家庭，照顧好我們的寶貝，陪伴孩子們健康快樂長大！」