講師們特過三隻小豬所建造的茅草屋、木屋、磚屋元素，教導磚屋最為堅固，能夠保護自己地震發生時不會受到傷害，引導學童們地震來臨時，要趕緊戴上防災頭套，尋找堅固的桌子、床底下避難。（崔正綱攝）

而廚房常會遇到用火安全，此次也將地震與火災聯繫在一起，教導學童們在廚房做飯遇到地震時，若發生火災的應變動作。（崔正綱攝）

除了教導學童們避難外，緊急救難包也非常重要，若是受困時，幫助自己在待援時能夠維持生理需求。（崔正綱攝）

活動最後在透過畫本總結，透過繪畫的方式對學童們複習整個活動教導的觀念，期間講師發問地震時的口訣以及正確避難方式，學童們都舉手並大聲說出正確的答案，令在場的家長們都非常開心。（崔正綱攝）

科工館還邀請日本岡山縣立大學畠和宏研究室設計發展的「人性化避難疏散空間」展示，利用榫卯的木工技術，能夠短時間內搭起一個帳棚當作避難使用，藉以提供台灣另一種防災概念設計之新思維。（崔正綱攝）

科工館還邀請日本岡山縣立大學畠和宏研究室設計發展的「人性化避難疏散空間」展示，利用榫卯的木工技術，能夠短時間內搭起一個帳棚當作避難使用，藉以提供台灣另一種防災概念設計之新思維。（崔正綱攝）

地震是台灣常見的自然災害之一，國立科學工藝博物館今日配合國家防災日，舉辦「三隻小豬防災歷險-日常防災雙語特展」，邀請科工館幼兒園15名學童，結合「三隻小豬」的故事代入，將地震來臨時緊急避難的基本知識向下扎根。科工館表示，展期為9月23日至12月4日，歡迎民眾響應以及參與學習。

地震發生主因為板塊運動，台灣位於板塊交接處，板塊活動頻繁，地震也會時常發生，發生嚴重傷亡，如1999年921大地震、2016年高雄美濃地震均造成嚴重傷亡；日前台東池上鄉才發生過芮氏規模6.4大地震，在各地也傳出不少的災情。由此可見地震防災的宣導相當重要。

今日上午科工館邀請科工館幼兒園15名學童，先教導地震分級的概念，看921大地震時樓房倒塌的模樣，讓學童們理解地震的危險性；還結合三隻小豬的故事元素，特過三隻小豬所建造的茅草屋、木屋、磚屋，教導磚屋最為堅固，能夠保護自己地震發生時不會受到傷害，引導學童們地震來臨時，要趕緊戴上防災頭套，尋找堅固的桌子、床底下避難。

而廚房常會遇到用火安全，此次也將地震與火災聯繫在一起，教導學童們在廚房做飯遇到地震時，若發生火災，應先將鍋蓋蓋起滅火，火勢太大要馬上拿起滅火器，並且關閉所有電源；遇到濃煙時，應馬上將門關上阻止濃煙進入，也要注意門把是否過燙，若遭到燙傷也要從冰箱拿出冰敷袋救治。並記住「小火快跑，濃煙關門」口訣。

除了教導學童們避難外，緊急救難包也非常重要，若是受困時，幫助自己在待援時能夠維持生理需求。講師們教導救難包要兼具食物、光源、衛生用具、求教、保暖等項目，並用圖卡方式讓學童自己去分辨，將圖卡放置背包的看板上；此外若是在野外時，透過可食植物的葉子圖以及特徵，幫助學童們如何尋找野外能夠食用的葉子。

最後在透過畫本總結，透過繪畫的方式對學童們複習整個活動教導的觀念，期間講師發問地震時的口訣以及正確避難方式，學童們都舉手並大聲說出正確的答案，令在場的家長們都非常開心。

科工館長李秀鳳表示，科工館跟國家災害防救科技中心共同合作，以及民間贊助、高雄市災防中心協助，才能策畫此展覽。目的是希望災害防救與觀念能從小扎根，災害來臨時能夠自然反應出來，做好防災工作比救災工作更為重要。

除此之外，科工館還邀請日本岡山縣立大學畠和宏研究室設計發展的「人性化避難疏散空間」展示，利用榫卯的木工技術，能夠短時間內搭起一個帳棚當作避難使用，藉以提供台灣另一種防災概念設計之新思維。