中央流行疫情指揮中心昨宣布邊境將分2階段解封，外界關注何時能調降法定傳染病分類、解散指揮中心，回歸正常生活。指揮官王必勝今透露時間點，待疫情走到最後階段就會比照流感，採取重症監測，而疫情穩定後、趨近於流感化，指揮中心自然就會解散。

王必勝表示，對於法定傳染病的分類，若要比照流感，採取重症監測，時間點應該是疫情的最後階段，目前還沒有，還沒有往這方面去討論。

至於指揮中心的解編，也是類似的狀況。王必勝表示，要等到疫情達到非常穩定的地步，趨近於流感化，另外就是等到很多事情常規、常態的時間點，自然就會做解散的動作。

王必勝說明，防疫走到這個階段，算是重要的里程碑，未來因應共存，都會以自主防疫為主，不再用強制手段做監控，國人這2年以來，對指揮中心的規定都有很好的遵從度，外國人的部分，邊境解封後，若快篩陽性，會透過旅行團予以勸告、約束，自由行的也會用規勸的方式做。民眾若自主檢出陽性，現在怎麼做，到時也怎麼做。對於外國人則會請旅行團負起責任，自由行的則確保有足夠的資訊去聯絡處理。

對於10月13日開始實施第2階段邊境解封後，單周入境人數為15萬次，指揮中心是否考慮取消？王必勝表示，要看到時有沒窒礙難行的地方，如果沒有就會開放，希望早日回歸原來的入境量，才是真正地解封。