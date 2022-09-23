被譽為台灣最大科學嘉年華的中央研究院「院區開放」（Open House）」參觀活動將在10月29日登場，線上活動也將在10月28日至29日舉行，一連2天總計有演講座談、實驗室參觀、互動體驗等將近200場活動，虛實串聯，讓民眾不論現場參觀或在家都能盡情參與，開箱中研院的人文及科研寶藏。

中研院表示，院區開放舉辦25年以來，已成為眾多科普迷們引頸期盼的年度盛會，多所學校師生每年均特地組團參觀，或有「鐵粉」從外縣市遠道而來，參觀人次屢創新高。

中研院提到，為激發學生們探索科學及人文研究的熱情，今年主題演講首次安排院內年輕優秀學者發表短講，並由院長廖俊智主持，主講人包括：應用科學研究中心副研究員陳壁彰、細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝、中國文哲研究所副研究員劉瓊云。本場次也將於線上同步直播，透過一場90分鐘的演講，一次獲取數理、生命、人文領域的專業知識。

陳壁彰曾受諾貝爾化學獎得主貝齊格（Eric Betzig）指導，他所鑽研的「晶格層光顯微術」(lattice light sheet microscopy)，改革了活體螢光顯微術，曾被評為2014年十大科學突破及獲得AAAS Newcomb Cleveland Prize，迄今也進一步開發出「透化層光定位顯微鏡」。本次他將以「當光鏡追上電鏡」為題，一揭尖端顯微技術之發展與應用。

以「第三種細胞分裂研究」登上國際頂尖期刊《自然》（Nature）的陳振輝，多年來致力探索斑馬魚的再生力，期盼能繪製出細胞與個體層級的再生藍圖。他將和大家分享這些色彩繽紛的彩虹斑馬魚，如何有助於觀察再生，甚至帶來意外的發現與收穫。

研究明清文學、神魔小說等領域的劉瓊云，將透過《聊齋志異》裡的「夜叉國」一文，重新剖析「夜叉」一詞的形象變化：從早期印度的自然信仰，進入中國後成為蠻夷、鬼類的代稱，或在古典文學裡不再是兇惡的象徵，藉以反思「我族」與「他者」、人類與異類的界線，如何化恐懼驚疑為包容理解的可能。

院區開放前兩年囿於疫情影響，活動內容以線上或演講為主；今年回歸實體及線上同步舉行，院內各研究所及中心、展覽館再度精心安排各式各樣的互動體驗、DIY實作及參觀導覽。如：民族所舉辦「Hula夏威夷樂舞工作坊」，介紹夏威夷傳統樂器、其製作與歷史脈絡；人社中心「聲感地圖現行錄：GIS x AI」，將透過LINE機器人與聲音AI辨識，邀請大家一起繪製聲感地圖。

想直擊研究現場？物理所「雷射光譜實驗室」、「表面奈米科學實驗室」、「超電導實驗室」等、植微所「細胞生物學核心實驗室」皆開放多場次的導覽；細生所策畫「海洋溫泉中的子民」參觀活動，還把海水帶到展覽現場，揭密海洋生物獨特的生存方式。此外，原分所推出「用看的，就知道飲料有多甜！」互動體驗，教您自製儀器測量飲料的蔗糖濃度。

院區開放各活動皆標註分齡資訊，提供參加對象的年齡層建議，從國小、國中到高中以上等，滿足各種不同年齡層民眾的需求。家中有6歲以上小朋友的父母，想要帶孩子們探索科學、滿足他們的好奇心嗎？天文所「以管窺天」－太陽觀測、多樣中心「植物與菇菇好朋友－植物或真菌拼圖」、歷史文物陳列館「未來考古──做我的時光寶盒」等活動，能讓小朋友動手做實驗、玩科學、體驗史前文化穿越，激發無限創造力。

其他線上及實體精彩演講活動包含智慧醫學、淨零排放、地震觀測、AI與大數據、生物多樣性、語言文化、歷史考古等跨領域主題。已經迫不及待想先做功課的民眾，可上院區開放官網查詢：https://openhouse.sinica.edu.tw/

歡迎大家到官網註冊會員，鎖定想參加的活動，網站也提供會員行程收藏的服務。部分活動有人數上限，採預約登記抽籤制，將於10月3日至10月16日開放報名登記，抽籤結果將於10月17日公布。官網常見問答也整理報名、場地等相關資訊，歡迎多加利用：https://openhouse.sinica.edu.tw/questions