在璀璨奪目的花火節過後，澎湖的秋季也悄悄到來，雖然炙熱的太陽依舊，但旅客遊程腳步不自覺放慢下來，沿途欣賞著白色浪花拍打深色玄武岩，地質解說員深度介紹玄武岩成因，原來秋季的澎湖非常適合看海賞岩，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處力推「澎湖四季旅遊」，將秋季訂為奇岩記。

澎湖秋天奇岩記，可以從充滿聖經神蹟的奎壁山說起，奎壁山地質公園位於湖西鄉北寮村北岸，遠望北寮海岸時，山壁像似一隻趴臥的巨龜，因此先人稱此為龜壁山，後期才正名為奎壁山。奎壁山地質公園包括包含奎壁山和赤嶼，漲潮時兩地之間的潮間帶會整片淹沒在水中，每逢退潮則會逐漸露出一條約三百公尺長的S型礫石步道與赤嶼相連，此奇景宛如摩西分海般，讓人嘖嘖稱奇。觀察底岩為火山集塊岩與凝灰岩質地，是典型的陸連島，每當退潮時潮間帶的生物更是豐富多樣，也更讚嘆大自然的造物之力。

讓人讚嘆連連的不只奎壁山，池西岩瀑，澎湖最紅的玄武岩ＩＧ打卡景點。遠近欣賞各有千秋，遠觀像飛石瀑布，懸掛在海崖邊，有的直瀉而下，氣勢雄偉；有的傾斜而出，儀態萬千。細看這些玄武岩柱的節理，有幾種不同的面貌：火山噴發後，熔岩在火山頸的上方凝固，形成了難得一見的像橘瓣狀的節理；地質技師顏一勤解說熔岩湧出地表後，慢慢冷卻，各自向中心縮收，就形成了五角或六角形的直立柱狀節理。趁著太陽下山前，走到緊鄰池西瀑布的的雙曲橋，小池角雙曲橋是澎湖欣賞潮間帶的熱門景點當海水漲潮時，橋下碧綠色的海景相當迷人，海水清澈見底，還能觀察水裡的豐富生態。小池角雙曲橋白色橋身，猶如海上的天空步道，漫步其中，啟動漂浮在海上的渡假感。

要是池西岩瀑的玄武岩是小巫，想見大巫一定得造訪桶盤嶼，從南海遊客中心搭船不到十五分鐘就能抵達。來到桶盤，攝影師相機快門停不下來整座島都是漂亮的玄武岩地形，還能近距離觀賞成群的仙人掌，導覽人員回憶起小時候放學回家路上野生的仙人掌果，是他們最愛的課後點心，用仙人掌刺切開果實鮮紅的果肉讓人垂涎欲滴，不過裏頭還藏有小刺針，一般民眾可千萬別嘗試，選擇加工處理好的仙人掌冰最安全。在在玄武岩之間還有一條小徑，小徑上去剛好是至高點，可以看到對面的虎井嶼，石階小徑由下往上看上去像是要登上中古世紀的城堡，充滿電影魔幻氛圍。

離開桶盤，接著搭船跳島約十分鐘抵達虎井嶼，尋訪全球十大秘密島嶼。虎井嶼島上的風光與氣氛皆讓人感受到神秘的感覺。因為虎井嶼保留著澎湖傳統小漁村的寧靜之美與柱狀玄武岩地質景觀，甚至還有軍事遺跡等豐富歷史人文風情。在虎井嶼的建築多呈現灰白色調或咖啡色，營造出與世無爭的祥和氛圍。而虎井嶼位在「北回歸線23.5°N」經過的地帶，因此島上建造了全長55公尺的追日大道，在步道終點也設置了小規模的巨人之手，一雙白色大手像是捧著藍色海岸，若是剛好計畫到離島澎湖玩水避暑，不妨來探探這個新的打卡點。