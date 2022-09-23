目前已知，腸道的健康有利於調解人體免疫力，顧好腸道健康就能維持人體健康，至於如何增加腸道好菌，醫師表示，首先要攝取足夠的膳食纖維、維生素A、D，以及鋅、Omega-3，此外，腸道菌相平衡有助於大腦健康與良好情緒。

台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書上表示，腸道中細菌總數是人體細胞總數的10倍以上，腸道微生物群是一個非常複雜的生態系統，這些微生物的基因總數量遠比人體的基因總數多100倍。若將腸道中細菌進行分類，大致可分為「益生菌」、「有害菌」，以及「伺機菌」，當好菌越多時，腸道越健康；壞菌越多時，相對上腸道菌相失衡，腸道不適的症狀就容易出現。

她表示，雖然日常生活中，腸道健康相當重要，科學家現在已認為，腸道是人體的第二個大腦，腸道菌相的平衡會去影響人體的腦部健康和情緒，因此維持腸道健康可促進大腦健康，而第一步驟是足夠的膳食纖維。

黃郁純並表示，維生素A、D、鋅與Omega-3有助於促進腸道健康。

1. 維生素A可維持腸道粘膜完整性，可從胡蘿蔔、菠菜、空心菜、油菜、南瓜、鮭魚、動物肝臟等取得。

2. 維生素Ｄ可調節腸道免疫功能，可多補充鮭魚、黑木耳、雞蛋、牛奶、乾香菇等。

3. 鋅在免疫細胞發育過程中扮演重要角色，並維持腸道細胞完整性，可從生蠔、肉類、菠菜、南瓜子等取得。

4. Omega-3有助抗發炎，並可維持腸道菌相平衡，可自鮭魚、牛奶和奶製品、堅果、黃豆、花椰菜、亞麻仁籽等取得。