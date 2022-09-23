我國邊境解封在即，口罩政策、確診者居家照護7+7等措施，是否將進一步放寬？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，口罩政策和邊境解封沒有連動，但都會持續討論，至於確診者7+7措施，預計在下次專家小組會議中討論。

衛福部長薛瑞元今天上午受訪表示，口罩令也許會調整，但建議維持到冬天之前，有助於預防流感。王必勝表示，邊境開放後，後續還有很多需要討論實施的項目，口罩就是其中之一，但他強調「口罩和邊境解封沒有連動」。

韓國今（23）日宣布，26日起全面解除戶外戴口罩規定。王必勝表示，很多專家都建議，時序晚一點再考慮解除口罩令，而且不會一下子全部解除，會分階段穩定開放；韓國是以室內外區分，新加坡也是類似概念，將持續蒐集各國對口罩的限制，是否適合我們去做，都會持續討論。

至於確診者居家照護7+7措施，王必勝今天稍早表示「這是更後面的事情」，目前還沒討論到。他下午再透露，已經列入下次專家小組議程中，預計先討論7+7的後七天 ，視專家討論結果再向大家報告。