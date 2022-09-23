據悉，中國大陸中創新航(CALB)在港交所IPO(股票初次公開發行)時，預估可籌資136億港元，約17億美元資金。

這家電動車電池供應業者將開始接受申購，預計這次掛牌要釋出2.6億多股，每股售價在38至51港元之間不等。有15位基石投資人已砸下7.35億美元左右申購等值股票，其中不乏是著名公司，像是前兩個月才剛IPO，也籌資到17億美元的天齊鋰業、電動車業者小鵬汽車，以及智慧手機大廠Vivo等。

港交所在2022上半年IPO業績乏善可陳，因此，藉著這次中創新航新掛牌希望能找回往日人氣。但現實面來說，全球通膨大漲外加利率上升，港交所資金籌措難度高，還有金融市場波動不小，也讓這些IPO的發行是一拖再拖。

成立於2007年的CALB，專事生產電動車以及其它產品使用的鋰電池，在中國大陸有不少生產基地，例如常州、廈門和武漢等。同時，中創新航也為廣汽、重慶長安汽車，還有零跑(Leapmotor)等車廠提供電池。以豪華電動車為主力的零跑，計劃9月在港交所IPO時，可望拿到10億美元營運資金。

根據韓國調研單位SNE Research統計，CALB在7月全球電動車電池銷售量方面排名第6，已取代韓國同業三星SDI位子。若以2022上半年來看，三星SDI是第6名，CALB還只排在第7。

目前即使全球景氣有雜音，但長遠來看，電動車儼然已是車市主流，相關產業也吸引不少投資人眼球。以中國大陸而言，電動車市場發展快速，像是天齊鋰業光在2022上半年的淨利就井噴式狂增120倍左右，故在香港上市股價，又回到剛掛牌時82港元左右。