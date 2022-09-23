剛以60轟追平貝比魯斯(Babe Ruth)全壘打紀錄的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)，距離同為洋基傳奇馬里斯(Roger Maris)的美聯單季全壘打記錄，僅剩下1支差距，破紀錄只是時間問題，不過對於馬里斯的兒女來說，他們肯定賈吉這賽季的表現，可是又不希望紀錄被打破後，世人從此遺忘爸爸，坦言這是一種複雜的心情。

洋基今日靠著唐納森(Josh Donaldson)再見安打，以5：4氣走世仇紅襪，賈吉本場比賽2打數吞下1次三振，另外有3次保送上壘，沒有辦法在今晚追平甚至超越美聯全壘打紀錄，而賈吉破紀錄在即，馬里斯的孩子今日也在場邊觀戰，賽前接受訪問也不免俗被問起關於賈吉挑戰紀錄的問題，馬里斯兒子小馬里斯(Roger Maris Jr.)坦言，「這是很複雜的心情，我們希望看到賈吉表現越來越好，但是我們很喜歡這個紀錄，也替父親感到驕傲，我認為賈吉打破紀錄是不可避免的，以他過去幾周的擊球方式，賈吉可能會在這段時間打破紀錄，我雖然不希望這樣，但還是要稱讚賈吉今年的表現，我會祝他好運的。」

Before Aaron Judge attempts to make history tonight, @Ken_Rosenthal caught up with the Maris family to discuss their emotions as Judge approaches Roger Maris' AL home run record. pic.twitter.com/vNVKz6OiAo — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 22, 2022

小馬里斯也認為，賈吉職業生涯的行為舉止及低調個性，與爸爸頗有幾分神似，「如果爸爸有機會來到現場，他肯定也會給予賈吉祝福的。」馬里斯另一個兒子凱文(Kevin Maris)也表示，一旦馬里斯不再保持美聯單季最多全壘打紀錄，也希望球迷永遠能記得父親過去的豐功偉業。