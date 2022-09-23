行政執行署署長林慶宗（右）、屏東分署長楊碧瑛（左）（執行署提供）

位於「國境之南」的法務部行政執行署屏東分 署，日前開設「屏安鴨之拉吉歐」Podcast，成為13個執行分署中首個Podcast，行政執行署署長林慶宗日前南下參與節目，分享他擔任署長的心路歷程與向山學習挑戰巔峰的心得。

林慶宗是應屏東分署長楊碧瑛的邀請，特地撥冗為該分署Podcast「屏安鴨之拉吉歐」錄製節目，讓聽眾了解執行分署在執行案件時，也不忘落實公義與關懷的核心價值。

此外，林慶宗分享他的「金馬獎」感言及偵辦廣大興號漁船跨國海上喋血案故事，並說明執行署與地檢署近期倍受矚目的囑託執行合作機制，如屏東分署順利拍賣販毒漁船案件，以及屏東分署由看守所華麗變身的成長歷史。

屏東執行分署成立迄今逾21年，為擴大與民眾互動宣導管道，運用新興社群媒體推播行政執行小常識，分署長楊碧瑛帶領分署人員分別以國語、閩南語、客家語及原住民族語等不同語言，用多元聲音來譜寫另類的分署誌，透過家常閒聊來推廣不動產通訊投標與法拍等各項執行業務。

特別的是Podcast片頭、片尾溫暖的原住民族語歌聲則由分署人員清唱排灣族童謠，搭配分署吉祥物「屏安鴨」的可愛呱呱聲，為聽眾獻上滿滿的祝福，讓整個節目充滿屏東在地與關懷意象。

屏東分署表示，希望藉由Podcast輕鬆無負擔的收聽方式，與大家分享業務內容與機關點滴，為響應尊重多元文化的國家語言發展政策，陸續還會增加其他語種的節目內容。「屏安鴨之拉吉歐」目前已上線9集，自即日起可在分署官網、Apple Podcast、SoundOn、Spotify、Google播客等各大平台上收聽。