國民黨桃園市長參選人張善政今赴中壢中華路、興仁路口會勘，端出第2波交通政見，以「道路設計有bug，工程師市長來修正」為主軸，針對機車騎士提出安全、平權、減碳3原則，應重新評估並適度解除兩段式左轉，全面檢視機車待轉區設置的安全性，喊話別讓待轉區變「待撞區」。
張善政今午在中壢區市議員劉安祺、台灣機車路權促進會成員陪同下，在車流量相當大的中華路、興仁路口，舉行交通平權政見發表會。劉表示，交通部統計台灣主要車禍發生地點有6成在路口，可見設計不良影響用路人安全，中壢應效仿日本和香港，規畫轉彎車專用避車彎，畫設獨立空間，避免和直行車共用車道，就能減少許多交通堵塞問題。
機車路權促進會理事長周志彥也說，此路口公車靠近待轉格問題，讓來往機車騎士置身危險中，目前已有左轉燈號，建議在保留兩段式左轉區的前提下，讓機車騎士有選擇，不強制要待轉。
張善政指出，中華路、興仁路口為交通事故熱點之一，有平交道、危險的機車待轉區、人行道畫設不良等問題，不少機車族須兩段式左轉，但因地點設置不當或路幅寬度不足，導致危險度提高，甚至被民眾戲稱是「待撞區」。
張善政針對機車用路人提出「要安全、要平權、要減碳」3要政見，安全部分，上任後會全面檢討並改善機車待轉區，重新評估全桃園各十字與T字路口兩段式左轉的必要性，再依各路口路況，適度解除部分路口兩段式左轉，若的確有必要設置，也要全面檢視其安全性。
張善政也重視機車用路人平權議題，並表示會逐路檢討，實施「車向分流」的道路設計，過往「車種分流」政策，迫使機車族騎在外側道，常與右轉和靠邊車輛發生事故，基於安全與道路平權考量，將針對各道路進行車流與交通號誌評估，實現車向分流目標。
最後則是機車用路人「要減碳」，張善政表示，上任後會繼續維持電動車新購、汰舊的補助政策，道路設計不良是台灣目前交通亂象根源，不是汽機車或大型車輛駕駛人的問題，而是道路設計問題，必須從道路設計著手改進。
張善政強調，桃園機車事故傷亡數逐年增加，2020年與2021年竟都高達5萬人傷亡，可見桃園市長鄭文燦團隊忽視機車騎士行車安全權益，這些事故造成的損害，每天都奪走台灣人的性命，是台灣政治人物必須重視的事。
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