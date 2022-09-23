國民黨桃園市長參選人張善政今會勘中壢交通事故熱點之一的中華路、興仁路口。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）提出第2波交通政見，要重新評估並適度解除兩段式左轉，全面檢視待轉區設置的安全性。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今赴中壢中華路、興仁路口會勘，端出第2波交通政見，以「道路設計有bug，工程師市長來修正」為主軸，針對機車騎士提出安全、平權、減碳3原則，應重新評估並適度解除兩段式左轉，全面檢視機車待轉區設置的安全性，喊話別讓待轉區變「待撞區」。

張善政今午在中壢區市議員劉安祺、台灣機車路權促進會成員陪同下，在車流量相當大的中華路、興仁路口，舉行交通平權政見發表會。劉表示，交通部統計台灣主要車禍發生地點有6成在路口，可見設計不良影響用路人安全，中壢應效仿日本和香港，規畫轉彎車專用避車彎，畫設獨立空間，避免和直行車共用車道，就能減少許多交通堵塞問題。

機車路權促進會理事長周志彥也說，此路口公車靠近待轉格問題，讓來往機車騎士置身危險中，目前已有左轉燈號，建議在保留兩段式左轉區的前提下，讓機車騎士有選擇，不強制要待轉。

張善政指出，中華路、興仁路口為交通事故熱點之一，有平交道、危險的機車待轉區、人行道畫設不良等問題，不少機車族須兩段式左轉，但因地點設置不當或路幅寬度不足，導致危險度提高，甚至被民眾戲稱是「待撞區」。

張善政針對機車用路人提出「要安全、要平權、要減碳」3要政見，安全部分，上任後會全面檢討並改善機車待轉區，重新評估全桃園各十字與T字路口兩段式左轉的必要性，再依各路口路況，適度解除部分路口兩段式左轉，若的確有必要設置，也要全面檢視其安全性。

張善政也重視機車用路人平權議題，並表示會逐路檢討，實施「車向分流」的道路設計，過往「車種分流」政策，迫使機車族騎在外側道，常與右轉和靠邊車輛發生事故，基於安全與道路平權考量，將針對各道路進行車流與交通號誌評估，實現車向分流目標。

最後則是機車用路人「要減碳」，張善政表示，上任後會繼續維持電動車新購、汰舊的補助政策，道路設計不良是台灣目前交通亂象根源，不是汽機車或大型車輛駕駛人的問題，而是道路設計問題，必須從道路設計著手改進。

張善政強調，桃園機車事故傷亡數逐年增加，2020年與2021年竟都高達5萬人傷亡，可見桃園市長鄭文燦團隊忽視機車騎士行車安全權益，這些事故造成的損害，每天都奪走台灣人的性命，是台灣政治人物必須重視的事。