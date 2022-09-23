新竹動物園是新竹人重要回憶地點，國民黨新竹市議會黨團23日指出，民眾抱怨整修後的動物園嚴重水泥化，珍貴動物不適應陸續死亡。對此動物園說明，園區內的動物展場，是泥土地而非水泥鋪面，也強調肩負救傷動物使命，秉持「交換代替購買」理念，推廣生命教育。

黨團陳治雄23日表示，接獲動物園附近住戶投訴，指動物園原本的動物籠舍因市府進行動物園再生而拆除，但新的動物園因人工化、水泥化，部分珍貴動物不適應，已陸續死亡。民眾擔心，後代子孫往後到動物園只能看見生命力較強的猴子、烏龜等動物，其他都看不到。

黨團也質疑，前新竹市長林智堅說要為動物改造環境，卻把全國最老的鵜鶘夫妻送走，園內珍品鳥類及其他動物，也都被送到其他動物園收養，質疑既然只是為動物找適合的環境，為何需大筆資金來重新打造？

黨團批評，新竹動物園花大錢整修後卻成水泥的動物牢籠，動物未獲妥善照顧，從人瑞紅毛猩猩摔死，再到紅毛猩猩狠甩山羌，尤其市府的態度是「遇死不補」，也擔心「動物園再生」將淪為口號。

對此，市府表示，動物園將持續提升動物福利，秉持「交換代替購買」理念、肩負救傷動物之使命，積極推廣生命教育，也努力提供民眾遊園優質環境。動物園也說明，園區內的動物展場鋪面，是以泥土地面為主，非以水泥鋪面，動物皆適應良好。

例如，高草區為全區泥土鋪面，老虎展場還有兩個水池讓「六福、來福」泡澡戲水，河馬展場水池更是擴大為原本的2倍，新增沙坑也供「樂樂」進行日光浴，猴島中的馬來猴展場也是泥土鋪面，並增設水池讓馬來猴游泳、戲水。

此外，獸醫及保育員同仁全年無休照顧所有動物，並提供營養均衡新鮮食材，針對年老、懷孕及坐月子動物也特別補充營養，並定期與台北市立動物園、六福村動物園獸醫團隊交流，建立互相支援機制，提供動物最好的資源與照顧。