苗栗縣長參選人鍾東錦推65歲以上長輩看病免掛號費。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦針對鼓勵生育、學生至老年，推出一系列福利政策，為了減輕年輕人負擔，未來有機會當縣長，將推育兒津貼，自己在家帶可加2千元，有保母訓練結業的家人帶，如爺爺奶奶可加3千元，學童營養午餐由縣府補助每餐多10元，65歲以上長輩看病免掛號費，並設立18鄉鎮市的日照中心，來照顧長輩。

鍾東錦認為，福利政策不是買票工具，要務實、可行、財政沒問題，才是根本之道。為了減輕年輕人負擔，發給育兒津貼，自己在家帶的可加2千，家人經過保母訓練結業的，例如爺爺奶奶可加３千。有人提出免費的營養午餐太虛幻，非法定福利支出不可行，靠不穩定財源疏濬砂石獲利補貼，更是打腫臉充胖子，但是每餐多10塊，就可讓孩子們吃得飽又吃的好，他們可以做到。

鍾東錦說，在現今少子化的台灣，校園閒置問題日增，他如果有機會將爭取頂尖大學在苗栗附設國立高中，讓孩子們可以就近學習，提高本縣教育環境與競爭力。

對於長輩的照護，鍾東錦強調錢要花在刀口上，讓人民有感，財政能負擔最重要。因此對於設籍苗栗縣的65歲以上老寶貝，他主張就診免掛號費，並設立18鄉鎮日照中心，核心城市社福長照大樓，公辦民營，統一管理，降低成本，生生不息。以量制價大幅減輕年輕人長者照護負擔，所得可運用空間加大，無論是進修、旅行增廣見聞、投資創業等，都具有更多發揮的可能，只要找回生活自主權，讓年青人勇於追夢，城市就能充滿希望。