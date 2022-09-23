國民黨高雄市長參選人柯志恩23日到台北參加中廣董事長趙少康直播節目，柯志恩點出高雄先前曾由藍營執政，但近年來成為「綠色鐵板」的原因，就是前市長陳菊在地深耕有成。另外她也指出，民進黨這次嚴密防守，連要掛看板都被查水表，目前民調不是差很多，市府為何要防那麼緊，這讓她匪夷所思。

趙少康在直播中提及前副總統吳敦義曾當選市長，前高雄市副市長黃俊英競選市長也僅以千票之差落敗，為何近年來高雄變成「綠色鐵板」？對此，柯志恩認為，陳菊當選市長後，厚實非常多地方實力，且高雄勞工階層人民眾多，再加上花媽接地氣的魅力，才形成高雄綠油油一片的狀況。

柯志恩表示，雖然北部資源豐富，但民眾北漂會發現扣除房租、物價後，能存下的錢不多，所以陳菊執政時代，讓高雄民眾感覺到安居樂業。直到韓國瑜參選高雄市長，提醒大眾其實高雄人可以過得更好，再加上綠營執政時發生氣爆事件、天坑等等，才讓韓國瑜能夠選上市長。

柯志恩指出，她到高雄的時間的確較晚，她們在9月前花很多時間希望大家認識柯志恩，但發現這樣速度太慢，所以選擇於9月30日在高雄夢時代舉辦大型造勢晚會，集結大家拉抬聲勢，會找那麼大的場地，原因就是高雄的場地租借困難。

柯志恩無奈表示，他們原本想要租借比較小型的場地，但場地不是已遭拆除，就是人家不願意租借，其實有很多人不是不願意租借，而是怕得罪另一方，他們在高雄受到不平等對待的案例層出不窮，先前有很多民眾釋出善意要借他們掛看板，但馬上就被查水表。現在的民調差很多，市府卻嚴密防守，此舉讓她匪夷所思。

另外，針對新北市長參選人林佳龍日前喊出「貨出去、人進來、新北發大財」等韓式口號，柯志恩表示，她聽到這個口號嚇一大跳，林佳龍是要複製韓流嗎？她也坦承韓國瑜競選時幾乎把經典口號喊光了，她喊出的「一起拚好日子」有著相同概念，但就是不如韓國瑜的口號傳神，這也是他們面臨的困難及挑戰。