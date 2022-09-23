一名人妻早上起床時發現老公留下一張紙條，上方還夾著一張千元鈔票，叮囑老婆自己在家「要乖乖的」，但留下來的錢不是給她的，是希望她幫忙去繳電話費；人妻覺得又氣又好笑請友人在臉書發文分享這段趣事，貼文曝光後網友卻歪樓大讚「老公的字很漂亮」。

原來人妻的老公只是想請她幫忙繳電話費。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

一名人妻早上起床時看到老公留下一張紙條，上方還夾著一張千元鈔票，她頓時覺得老公什麼時候變得這麼浪漫，拿起來仔細一看，紙條上面寫著「老婆，我出門上班囉！妳自己在家要乖乖，記得回去拜拜，順便幫我去遠傳繳電話費，已經過期了。老公留」。

原來人妻的老公只是想請她幫忙繳電話費，讓她當下覺得又氣又好笑，還安慰自己「好啦，零用錢平常不是一張」，但最後決定與大家分享這則趣事，請友人在臉書社團「爆廢公社公開版」幫忙發文。

老公得知紙條被公開後逗趣回覆。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

而老公得知紙條被公開後，傳訊息給老婆說「X，全世界都知道我叫你繳電話費，重點是你一定還沒去繳，早知道不留紙條我下班自己處理」並附上「找屎嗎！！」的貼圖。

人妻請友人在臉書發文分享這段趣事。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言稱讚夫妻間逗趣的互動，「傳訊息給他：還要再付600才會執行這些動作。現在工資很貴的～～～」、「錢拿著紙丟了，說只看錢沒看字」、「可以先去買一隻沒斷水的筆嗎」、「好逗趣的相處」、「一千塊夠繳電話費嗎」、「結果電話費2000」。

不少網友也留言大讚「老公的字很漂亮」、「字還蠻好看的！」、「字好看+1」、「字真的很讚」。