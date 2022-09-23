白家綺拍美照為新書宣傳。（鳳凰藝能提供）

白家綺新書預購恰巧老公吳東諺生日，一起慶祝。（鳳凰藝能提供）

白家綺昨天(22日)新書開始預購，同時也是老公吳東諺的生日。（鳳凰藝能提供）

白家綺新書已開始預購。（鳳凰藝能提供）

女神白家綺，近期出版新書《讓每個決定，成為最好的安排》，書中分享她的人生經歷，16歲的她最大的夢想是成為一個好媽媽，然而戲劇性的命運，讓她經歷婚變、負債，最後意外進入演藝圈，靠著不放棄的毅力，重獲幸福。

白家綺20歲就當上小媽媽，同齡朋友正遊戲人間時，她卻得為家庭經濟操忙，也認為當時內心還不夠成熟穩定。當時前夫忙於工作，一個人承擔照顧孩子的壓力，她經常偷偷掉眼淚。

後來與前夫共同創業開餐廳，孰料一場金融風暴，餐廳倒閉，負債600多萬，財務狀況跌到谷底，婚姻也走到盡頭。離婚後白家綺扛起經濟重擔，拚命賺錢，性格變得十分剛硬，對人充滿戒備，把自己封閉起來，直到遇到現任老公吳東諺。

起初2人的年齡與演藝圈資歷、名氣讓白家綺對戀情猶豫，加上吳東諺朋友多，玩心較重，白家綺認為2人不適合，不斷拒絕他的追求，甚至說了很多傷人的話：「我不是你這個水平可以追的」、「這輩子我都不可能愛上你」。但吳東諺用超乎想像的耐心包容她、癡心等候，讓白家綺漸漸打開心房，勇敢的接受愛情。

曾經不願相信任何人，不覺得自己值得被愛的白家綺，在新書中回顧人生旅程，感概說到：「如果沒有遭遇過旅途上的荊棘，也就沒有此刻品嘗甜美果實的刻骨銘心。雖然這條路並不好走，但我知道，所踏出的每一步，都是為自己努力，讓自己成為更好的人。不用因為一時的挫敗，就否定當初所做的決定跟選擇。」

白家綺第一本新書昨日起開始預購，剛好也是老公生日，趁他收工回家前把後車廂布置一翻，趕在生日結束前壓軸慶生。吳東諺感動得向老婆道謝，生日願望希望演出的8點檔《黃金歲月》收視再創高峰，並預祝老婆的新書大賣。

白家綺《讓每個決定，成為最好的安排》於9月22日凌晨零時起在網路書店開始預購， 9月29日起各大實體、網路書店正式發行。白家綺也將於10月15日下午兩點於金石堂板橋店舉辦新書簽名會。