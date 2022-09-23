疫情下加速各行業數位轉型，網路安全備受重視，網路安全工具VPN競爭亦十分激烈，其中NordVPN憑藉其加密技術及一系列額外安全功能如：雙重加密、Kill Switch等，為用戶提供多重防護，成為全球廣受好評的可靠、安全VPN產品。

高速穩定表現

獨立資安機構AV-TEST曾評測市面眾多頂尖VPN的速度，結果NordVPN是市面上最快的VPN。隨著推出以WireGuard®作為基礎的NordLynx VPN協議，速度更是大大提升，同時提供額外安全性。NordVPN的高速穩定表現主導著VPN市場，無論在Netflix欣賞節目、玩線上遊戲等也可以保持流暢，不會讓你的網路活動出現緩衝或滯後。

(圖/業者提供)

新一代加密技術

作為保護用戶個資安全的工具，你需要安全性極高的VPN產品。NordVPN除了連線速度，安全性亦令人滿意，提供有多種VPN協議如：NordLynx、OpenVPN、IKEv2/IPsec等可按照需要而選擇。

此外，NordVPN使用美國國家安全局（NSA）建議採用的256位元金鑰進階加密標準（AES），用作保護「最高機密」級敏感資訊，此技術目前仍未有人成功破解，有效保護用戶資料。

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輕鬆解鎖串流內容地區限制

串流平台如：Netflix會因版權問題而在各地提供不同內容，而AbemaTV、TVer等這些日本影視網站則會封鎖海外IP無法觀看，但NordVPN的SmartPlay技術可以助你解決這煩惱。在Smart DNS的幫助下可更改你的IP地址，有助瀏覽世界各地不同內容。

然而目前有很多串流平台已封鎖VPN伺服器的IP地址，惟NordVPN目前仍可透過連接不同國家伺服器成功觀看各地Netflix，讓你輕鬆跨區收看節目。

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嚴格無日誌政策

NordVPN總部位於巴拿馬（當地沒有強制保留數據法例），保證用戶隱私安全，加上嚴格實行「無日誌政策」（No-log Policy），確保不會保留、記錄或傳送使用者連接VPN時的所有數據至第三方。另外NordVPN在立陶宛、德國、英國和荷蘭設有辦公室以保證產品和服務的透明合法。

Double VPN雙重加密

NordVPN的雙重加密（Double VPN）功能將保護數據提升至另一層次，因為你的數據將會經過兩次加密：第一次是對你的所有流量進行加密，然後再將流量送到另一個VPN伺服器再進行加密，讓你的隱私和IP位址達致雙重保護。

Kill Switch緊守資料安全最後一道防線

如不幸地與VPN伺服器連線中斷，有可能因此導致資料外洩，然而Kill Switch功能會成為保護資料安全的最後一道防線。啟動此功能後，一旦VPN斷線，Kill Switch會立即停止你的裝置（或指定應用程式）存取網路，直至VPN重新連線後才恢復存取，避免資料外洩。

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NordVPN擁有眾多鞏固用戶資料及隱私安全的功能，然而價格亦非常親民，方案包括：每月US$11.99起、一年US$59.88起（每月US$4.99起）及兩年US$83.43起（每月US$3.09起）！每個帳戶可最多同時保護6台裝置，適用於iOS、Android、Windows、macOS、Linux等不同作業系統，全方位保護你的網路安全。

下載適用於iPhone和Android手機的NordVPN