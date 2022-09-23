大陸男星黃曉明紅遍全亞洲，不過近年演技難以突破，被網友們貼上「油膩霸總」的標籤，尤其是在綜藝《中餐廳3》中的經典名句「我不要你覺得，我要我覺得。」更被網友百般嘲諷。
黃曉明過去曾拿下第29屆中國電影金雞獎，《趙氏孤兒》、《何以笙蕭默》等劇中表現，也讓人氣居高不下。然而，近幾年的作品多次扮演霸道總裁，「油膩十足」的表演讓網友封為「中年王子病」。跨足綜藝的他，在《中餐廳3》裡的表現也差強人意。屢屢出現諸如「這種事情不需要討論」、「你覺得不管用，我覺得管用好嗎。」等職場高雷金句。
黃曉明表示藝人形象就是用來娛大家樂，之前也公開發言：「其實大家之前說我油膩我自己也知道，只是你不能天天看這些，你看這些真的很難過你知道嗎。」近幾年來，在《琅琊榜之風起長林》、《鬢邊不是海棠紅》等劇中表現，情緒轉變更為細膩，具有層次感的表演帶給大家新鮮感，網友讚賞他已「去油成功」。
近日黃曉明將接演《縱橫芯海》、《平凡英雄》等劇。之前他曾坦言隨著年齡和月曆的成長，他覺得比起演繹一個完美的人，一個真正的人、一個有性格缺陷的人才是更值得演繹的部分。期許他在新作品的表現，能夠再次去油成功，帶來情感更為豐沛、多變的角色。
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