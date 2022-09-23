中鴻(2014)利差下滑影響獲利，法人投資建議維持為中立，本周四股價摔至2021年4月7日以來近一年半低價。不過10月盤價反彈向上，外資也已連6日買超，推升周五開高走高，中鴻收漲2%至23元，股價跌深反彈。

今年下半年鋼價下跌使利差縮小，使下半年獲利遠低於上半年。法人預估，中鴻2022年營收443.56億元，年減17.47%，稅後EPS達0.99元，展望2023年，預期利差可能在今年下半年落底，但在需求仍然偏弱下缺乏強大利多推升鋼價，預期利差在2023年仍將偏低。法人亦預估，2023年中鴻營收為331.01億元，年減25.37%，稅後EPS達0.62元。

考量目前仍看不到鋼價反轉上漲的契機，2023年獲利下滑的可能性仍大，目前PBR約1.8倍，相較三年歷史區間0.7~3倍並未偏低，法人維持中鴻的投資建議為中立。

國際鋼價下跌已經影響到下游的拉貨力道，預期中鴻今年第三季在鋼品價量齊跌的狀況下，營收將下滑至77.98億元，年減50.32%、季減51.35%。且因今年第二季時鋼價仍在高檔拉高庫存成本，今年第三季鋼價急跌將使利差在第三季大減，預估毛利率下降至2.07%，稅後EPS 0.03元。

中鋼10月份月盤價格全面以平盤開出，中鴻隨後則以每公噸上漲800元開出，反彈上漲。主要由於東南亞的鋼價已持穩，因此為中鴻帶來上漲的空間。從原物料來看，鐵礦砂價格持續在每公噸100美元左右整理，傳統的金九銀十旺季不旺，顯示目前終端需求確實仍弱，對近期鋼鐵走勢保守看待未來仍需觀察大陸需求恢復狀況。

鐵礦砂價格持續弱勢，目前報價約每公噸97美元，近二個月的價格持續在100美元附近上下震盪整理，靜待需求回升。法人認為，未來鋼鐵的價格走勢需觀察大陸碳中和政策延續性、俄烏戰爭的後續發展，戰爭何時結束將影響上游鋼鐵生產量，以及大陸疫情封控何時結束，若封控能快點結束較有利鋼鐵需求復甦。