【全程字幕】周玉蔻公布蔣孝嚴誹聞案女主角 蔣萬安：選成這樣是台灣的悲哀 @中時新聞網 ​

前中國小姐冠軍張淑娟近日遭媒體人周玉蔻等人點名和蔣孝嚴過從甚密，張淑娟今下午發表聲明回應，表示「晶華事件」時間點為1999年年底，當時她手上有兩個節目，私下絕無做過任何損害清白的事，也從未自稱名媛或牽扯政治，對於無緣無故捲入緋聞，她將正式提告。

資深媒體人周玉蔻近來與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，稱其父蔣孝嚴20多年前的「晶華緋聞案」，女主角就是當時的名媛張淑娟。張淑娟今天透過北市議員王鴻薇發出聲明與律師函指出，周玉蔻、蔡玉真小姐在民視《辣新聞》節目與臉書對本人的不實指控，空穴來風、惡意栽贓，令人無法忍受。對於已過世的雙親，更是極大的侮辱，她已委託律師，將在近日內提告。

張淑娟今天透過北市議員王鴻薇發出聲明稿。（王鴻薇提供／楊亞璇台北傳真）

張淑娟完整聲明如下：

澄清聲明

本人張淑娟，自25 歲當選中華民國小姐至 37 歲結婚，期間沒有鬧過任何誹聞。

根據媒體指射「晶華事件」時間點 1999年12月5日，當時本人在東森電視台主持2個節目「食全食美」及「大生活家」，為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事。

本人自幼在眷村長大，在華航任職期間，参選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，更鮮少参與外界社交活動。

本人自2017年2月自台塑退休之後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位。相關不實指控，不僅毁人名節，也破壞了我多年平靜的生活。

本人素來與政治無涉，本不願隨之起舞；但周玉蔻、蔡玉真小姐在民視《辣新開》節目與臉書對本人的不實指控，空穴來風、惡意栽贓，令人無法忍受。對於己過世的雙親，更是極大的侮辱。

因此，本人已委請安理國際法律事務所楊佳陵律師，決定在近日內提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。對於其他媒體輿平台，若有不當轉述或引用，也將循求法律途徑解決。

張淑娟

2022.9.23