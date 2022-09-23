年底台中市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，國民黨籍現任市長盧秀燕不僅以59.4%支持度，大贏對手民進黨候選人蔡其昌的19.8%，領先幅度直逼整整40個百分點；其執政總滿意度更高達77.5%，較8月份又增加了5.4個百分點，創下自去年4月起皆維持在7成1的驚人紀錄，絲毫不受疫情及民生議題影響。

《美麗島電子報》昨（22）日公布最新民調，在台中市長支持度方面，盧秀燕以59.4%奪冠，蔡其昌僅獲得19.8%，無黨籍陳美妃以2.3%墊底，不投票或投廢票者5.4%、未明確回答者則有13.1%。值得注意的是，盧支持度較8月份民調上升了7.2個百分點，蔡則下降了1.6個百分點。

不僅如此，台中市民對盧秀燕市長的總滿意度更高達77.5%，其中包括21.0%很滿意、56.5%還算滿意，整體較8月份調查增加5.4個百分點；不滿意度則為19.2%，其中包括6.7%很不滿意、12.5%有點不滿意，比8月份調查減少3.2個百分點。值得注意的是，盧自去年4月起市民滿意度就不斷攀升，至今都維持在7成1以上，期間歷經疫情爆發與民生相關議題，盧的高滿意度都未受影響。

這份民調調查時間為9月13日至9月15日，調查範圍台中市各行政區，調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），樣本規模為1072人，信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。