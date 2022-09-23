《阿凡達》升級重映。（迪士尼提供）

導演詹姆斯卡麥隆。（迪士尼提供）

《阿凡達》神導詹姆斯卡麥隆推薦必看大銀幕篇。（迪士尼提供）

萬眾矚目的影史史詩鉅作續集《阿凡達：水之道》上映進入倒數計時，首部曲《阿凡達》也率先以4K HDR影音全面升級重新上映，於今日9月23日（五）大銀幕震撼登場！

本片是金獎票房大導詹姆斯卡麥隆革新電影科技並穩坐全球影史票房冠軍的科幻動作制霸神作，13年後再登大銀幕，不僅死忠影迷得以重溫記憶，新世代觀眾更能透過大銀幕體驗本片的真正魅力，視覺效果細緻昇華、享受極致聲光，卡麥隆也親自呼籲：「請以唯一方式觀賞這部為了大銀幕而生的電影！」

《阿凡達》在推出當年即被視為重新定義觀影體驗的劃時代作品，這次重映的技術層級更是往前大躍進，4K HDR代表高解析度畫質畫面加上高動態範圍成像，除了表現鉅細靡遺的畫面細節，也提升亮度標準，讓影像色彩對比更加細緻，大為強化升級原始2K素材，並使用HFR（高幀率）重製，以每秒48格的高畫面格數，令3D效果更為明亮清晰，戴上3D眼鏡變暗的問題從此一勞永逸。連卡麥隆自己都對成果大為驚艷。

在看《阿凡達：水之道》之前，也必須先認識兩名主角傑克與奈蒂莉，他們超乎想像的浪漫邂逅，以及超越種族的真摯愛情，都是後續劇情的關鍵根基，還有其他歸隊的原班人馬，更要看過《阿凡達》才能徹底進入狀況。

另外，在小螢幕上觀賞，也絲毫無法感受製作團隊精心打造的震撼效果，如同製片強藍道強調，這不是一部用「看」的電影，而是一部用來「體驗」的電影，必須在大銀幕上「親身體驗」，才算真正看過本片。

這次重映還提供了前所未有的IMAX HFR 3D與4DX版本，就是要新舊世代影迷都能在朝聖續集前作好「萬全準備」，詹姆斯卡麥隆更稱以此作為「阿凡達季」序幕開跑！

《阿凡達》重映版將於9月23日（五）全新重返大銀幕、回歸史詩起源。